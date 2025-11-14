Дима Билан заявил о желании сниматься в кино

Певец отметил, что такая работа должна оставить значимый след

Дима Билан © Софья Сандурская/ ТАСС

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российский певец Дима Билан заявил, что очень хотел бы продолжить сниматься в кино, но эта работа должна оставить какой-то значимый след.

"Я очень жду какой-то свой сценарий. Я очень сильно хочу сниматься в кино. Но мне хочется, чтобы это было что-то знаковое, важное, чтобы оставило какой-то след. Каждый художник об этом мечтает", - сказал он в Минске на пресс-конференции, посвященной развитию культурного диалога между Россией и Белоруссией.

Билан напомнил, что не закончил Российский институт театрального искусства - ГИТИС, отучившись там почти три года. "У меня есть шанс это все-таки сделать. Практика у меня хорошая, с практикой все будет. Поэтому с колоссальным интересом я отнесусь к предложению сняться в кино, если оно поступит", - отметил певец. Таким образом артист ответил на вопрос журналиста, примет ли он предложение от белорусской киностудии "Беларусьфильм" поучаствовать в совместных проектах, если таковое поступит.

Исполнитель также рассказал, что пока снялся только в одном полнометражном фильме - "Герой" (2016) режиссера Юрия Васильева. Картина повествует о событиях начала XX века в Российской империи.