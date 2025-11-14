Сериал "Слово пацана" получил главный приз на кинофестивале в США

В 2025 году в Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival вошли 170 работ более чем из 20 стран мира

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, сообщили в пресс-службе Wink. Фестиваль является одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США.

"Сериал режиссера Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", дистрибуцией которого в России и за ее пределами занимается Art Pictures Distribution, завоевал приз Best of Festival for Episodic на одном из крупнейших международных кинофестивалей Восточного побережья США Richmond International Film Festival (RIFF)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, фестиваль проходит уже 14-й год и традиционно представляет международную программу из фильмов и сериалов. В 2025 году в конкурс вошли 170 работ более чем из 20 стран мира. Победа на RIFF стала первой международной наградой проекта.

Сериал Крыжовникова вышел на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а его телевизионная премьера состоялась на НТВ в апреле 2024-го. В пресс-службе напомнили, что проект удостоен множества российских наград, среди которых четыре премии ТЭФИ - "Драматический сериал", "Сценарист сериала", "Режиссер сериала", "Продюсер сериала". Также картина была отмечена призом кинокритиков "Белый слон" как лучший сериал в 2024 году и наградой премии АПКиТ в номинации "Лучший онлайн-сериал (семь и более серий)". Производством занимались Toomuch Production, "НМГ Студия" и НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Ранее сериал демонстрировался на зарубежных кинорынках и привлек внимание представителей индустрии из ОАЭ, Индии, Омана, Турции и Южной Кореи. Права были проданы в Бразилию, Монголию и страны Балканского региона, где шоу вышло в эфир и получило положительные отклики зрителей.