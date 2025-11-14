Любимова вручила госнаграды Александру Адабашьяну и Анне Семенович

Представители творческих профессий продолжают вносить значимый вклад в развитие отечественной культуры и воспитание нового поколения, отметила министр культуры России

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры и искусства, среди которых советский и российский кинодраматург Александр Адабашьян и артистка и ведущая Анна Семенович. Об этом сообщили на официальном сайте министерства.

"Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" отмечены кинодраматург, член Союза кинематографистов РФ Александр Адабашьян, артист Московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко" Кирилл Пирогов, артистка-вокалистка Продюсерского центра "Москонцерт" Нинэль Шацкая. Медаль "За труды в культуре и искусстве" получили артистка, ведущая программы "Русское Радио-Евразия" Анна Семенович", - говорится в сообщении.

Как отметила Ольга Любимова, представители творческих профессий продолжают вносить значимый вклад в развитие отечественной культуры и воспитание нового поколения. "Каждый из вас дарит свои силы, знания и творчество нашему дорогому зрителю, который с нетерпением ждет новые спектакли, выставки, картины и проекты. В творческих вузах многие из вас передают свой ценный опыт и наши традиции молодому поколению. Желаю, чтобы и дальше получалось все задуманное, а мы будем продолжать стараться вам помогать", - сказала она.

Медалями "За труды в культуре и искусстве" награждены артистка Московского государственного академического симфонического оркестра Наталья Батурина, художник-оформитель игровых кукол киностудии "Союзмультфильм" Николай Закляков, а также концертмейстер группы виолончелей Российского государственного академического камерного "Вивальди-оркестра" Нина Виардо.

Почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоены артистка-акробат Российской государственной цирковой компании Виолетта Александрова-Серж, артист Государственной академической симфонической капеллы России Евгений Алимов и артистка Малого театра России Клавдия Моисеева.

Торжественная церемония награждения состоялась в Большом кинозале Минкультуры России.