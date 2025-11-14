Фильм "Точка-тире" получил гран-при студенческого фестиваля ВГИК

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК состоялась во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), передает корреспондент ТАСС. Гран-при фестиваля завоевала картина студентки мастерской Сергея Шумакова ВГИКа, режиссера Калерии Котовой "Точка-Тире".

Церемонию закрытия посетили члены международного жюри актриса Дарья Екамасова, главный редактор российского издания "Кинорепортер" Мария Лемешева, журналист, телеведущий, продюсер и актер Иван Кудрявцев, китайский продюсер, дистрибьютор Gemini Sky Film Сюань Гуо, индийский режиссер и сценарист Шахрукхан Шерхан Чавада, а также народный артист России Владимир Хотиненко, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры театра и кино Владимир Вдовиченко, Елена Лядова и другие. Ведущими церемонии стали актеры театра и кино Алла Азимова и Егор Воронцов.

Приз за лучший игровой фильм получил фильм "Жизнь - это снег" режиссера Чжан Яоюаня (Высшая школа кино и новых медиа Токийского университета искусств, Япония, Китай). Лучшим документальным фильмом признано "Племя" Саши Козьмы (СПбГУКиТ, Молдова/Россия). Лучшим анимационным фильмом - "Дилемма круглого стола" Сяо Ханьчжи (Пекинская киноакадемия, Китай), а приз за лучший мультимедиа проект - "Дэвид" Сюэ Кая и Хун Цзеси (Китайский университет средств коммуникации). Приз за лучшую кинопрограмму от киношколы получила подборка Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. В нее вошли фильмы "Пустота" Марии Романовой, "Макошь" Марии Резниченко, "Ташкентская роща" Ольги Андриановой, "День рождения" Анжелы Павловой и "Племя" Саши Козьмы.

Специальные дипломы и лауреаты студенческого жюри

Специальные дипломы профессионального жюри получили картины "Стена" Алы Абу Зайнеха (Университетский колледж искусств и культуры Дар Аль-Калима, Палестина) - "За гуманизм и возведение мостов вместо стен", "Издали кажется: у кур есть зубы" Рафки Хелоу (Университет Нотр-Дам, Ливан) - "За открытие новых форм диалога", "Тарик" Адема Тутича (Белградский университет искусств, Сербия) - "За открытие микрокосма разделенного мира", "Живите в доме" Ангелины Маюловой (ВГИК, мастерская А. В. Белоноговой) - "За поиск божественного в обыденном".

Картина "Почти неуловимо" иранского режиссера Таранеха Эсмаиляна из Университета искусств Тегерана получила специальный диплом журнала "Кинорепортер" "За фиксацию кричащей тишины". Приз "Перспектива" вручен Ивану Резниченко на фильм "Корпорация". Специальным дипломом профессионального жюри "За пробуждающее послание об одиночестве и жизни" и специальным дипломом студенческого жюри "За переосмысление судьбы человека" награждена картина "Я - это я" Андреса Стивена Виктории Девиа (Объединенная национальная корпорация высшего образования, Колумбия).

Кроме того, специальные дипломы студенческого жюри получили "В поисках дедушки" Мохамада В. Али (Институт имени Сатьяджита Рая, Индия) - "За чувственное осмысление темы поколений" и "День рождения" Анжелы Павловой (СПбГУКиТ, Россия) - "За экранную образность". Приз студенческого жюри за лучший фильм получила картина "Анна-Максим" Йонатана Хандельсмана (Колледж Сапир, Израиль). Приз зрительских симпатий по итогам голосования по регионам - "Немой" Арсена Аристакесяна (ВГИК, мастерская А.А. Прошкина).

Театральная программа

Также на церемонии награждения были вручены дипломы победителям 21-го международного театрального конкурса киношкол и театральных вузов. Первой премией за лучший актерский ансамбль были отмечены спектакли "Дачники" (Школа-студия МХАТ, мастерская И. Я. Золотовицкого и С. И. Земцова) и "Женихи" (ВГИК, мастерская А. Л. Федоровой). Лучшая женская роль досталась Виктории Ивановой за Варвару Михайловну в спектакле "Дачники", лучшая мужская роль - Даниилу Стрельцову за Гробовщика в "Женитьбе". Специальные дипломы театрального жюри присуждены Ристе Милутинович за "органичное существование в острохарактерной роли" Кайганы (яичницы) в "Женитьбе" (Институт искусств, Белград) и спектаклю "Абу-Лала Маари" (Ереванский институт театра и кино) "за воплощение национальных поэтических образов средствами театра".

О фестивале

Организаторами фестиваля выступают ВГИК, продюсерский центр "ВГИК-дебют" и АНО "Творческая студия "Стелла". Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Национального фонда поддержки правообладателей, Союза кинематографистов России и правительства Москвы.

Смотр проходит с 1961 года. Его главная цель - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Его победителями и лауреатами становились, в частности, Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Сергей Соловьев.

