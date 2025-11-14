В Тульской области стартовал конкурс писателей на соискание премии Жуковского

Она будет присуждена в номинациях "Проза", "Поэзия", "Краеведение", сообщила пресс-служба региона

ТУЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Первый региональный конкурс на соискание премии областного правительства имени В. А. Жуковского для молодых писателей стартовал в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба региона.

"В Тульской области стартовал конкурс на соискание премии правительства Тульской области имени В. А. Жуковского. Это первый региональный конкурс, направленный на поддержку молодых талантливых писателей Тульской области", - говорится в сообщении.

Премия будет присуждена в номинациях "Проза", "Поэзия", "Краеведение". Для участия принимаются как опубликованные произведения, так и рукописи, на свободную тему, написанные на русском языке. Принимать участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории Тульской области.

Лауреатов премии определит конкурсная комиссия с участием членов Тульского регионального отделения Союза писателей России. Победители в каждой номинации получат денежные призы. Прием заявок продлится до 13 декабря.