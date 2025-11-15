Премьера сериала "Обнальщик" состоялась в онлайн-кинотеатре Wink

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьера криминальной драмы "Обнальщик" состоялась в онлайн-кинотеатре Wink, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы. Режиссером выступил Борис Акопов, известный по фильмам "Бык" и "На автомате".

"В онлайн-кинотеатре Wink 15 ноября состоится премьера сериала "Обнальщик". Производством проекта занималась компания Star Media по заказу "НМГ студии", сериал "Обнальщик" из линейки Wink Originals. Режиссером стал Борис Акопов, известный проектами "Бык", "На автомате" и другими", - говорится в сообщении.

Режиссер картины рассказал, что в центре повествования находятся человеческие отношения и внутренние мотивы героев, тогда как финансовые операции служат лишь фоном для раскрытия характеров. "Этот сериал - клубок запутанных схем, сложных решений и компромиссов, определяемых жанром. Бизнес и все, что связано с криптой и обналом, - лишь арена для раскрытия характеров людей", - подчеркнул режиссер в беседе с ТАСС. Он добавил, что сомнения в процессе работы воспринимал как естественную часть творческого анализа - "я придерживаюсь правила - делай что должно, и будь что будет".

Композитор Олег Карпачев отметил, что, размышляя о современной драматургии и звуковом языке кино, он условно разделяет кинематограф на два полюса - тот, что обращается к зрительскому ощущению детства, и тот, что стремится предложить новый опыт или приблизить происходящее к реальности. "Я мысленно делю кино на два условных сегмента: кино, которое тяготеет к тому, чтобы вернуть зрителю ощущение детства, и кино, которое пытается дать зрителю новый зрительский опыт и создать ощущение реальности происходящего на экране. В целом, как мне кажется, все кино балансирует между двумя этими подходами", - сказал он.

Говоря об "Обнальщике", Карпачев подчеркнул, что использовал смешанную музыкальную концепцию, совмещая темы, связанные с эмоциями и авторским взглядом, с приемами, передающими среду и внутренние состояния персонажей. "В "Обнальщике" я использую смешанный подход, здесь нет буквально тем персонажей, но все же есть общие темы зла, любви. Также здесь используется музыка среды там, где у нас есть задача погрузиться в гиперреализм", - уточнил композитор.

События разворачиваются в 2013 году в небольшом городе на Дальнем Востоке, где отец и сын оказываются втянуты в цепочку сложных финансовых схем. В главных ролях снялись Александр Яценко, Елена Николаева, Федор Кудряшов, София Лопунова и другие артисты. Производство сериала осуществила компания Star Media по заказу "НМГ студии". Продюсеры проекта - Федор Бондарчук, Надя Рехтер-Гарева, Семен Закружный, Мария Гречишникова, Татьяна Серебренникова и Дмитрий Табарчук. Креативные продюсеры - Андрей Золотарев и Илья Кнапский. Продюсеры от Wink - Антон Володькин, Александр Косарим и Захар Чавкин.