Новое здание Московского театра мюзикла возведут в саду "Эрмитаж" к 2028 году

Проект постройки предусматривает зал на почти 1 тыс. мест

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Новое здание Московского театра мюзикла планируют построить в саду "Эрмитаж". Финал строительства ожидается в конце 2028 года, сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

"Конечно, для нас основная тема сейчас - это строительство нового театра, мы должны получить документы из Главгосэкспертизы, которые позволят нам выйти на площадку. <…> Поскольку мы открыли поезд Московского театра мюзикла на серой ветке, мы не хотели далеко уезжать - по этой же ветке можно доехать до сада "Эрмитаж", здание будет там. Мы получили участок благодаря положительному отношению правительства Москвы", - сказал он.

По словам Швыдкого, открытие театра ожидается в 2028 году. "[Момент], когда мы откроем двери нового театра, а он, я надеюсь, состоится в 2028 году, будет для нас большим счастьем. <…> Я надеюсь, мы закончим к концу 2028 года. У нас записано так во всех документах", - отметил он.

Швыдкой подчеркнул, что здание будет лаконично внедрено в собственную инфраструктуру места. "Проект здания весь ориентирован на пространство сада "Эрмитаж" [так], чтобы не нарушить его архитектуру, - это все-таки старый московский сад, который сам по себе художественное явление", - сказал художественный руководитель театра.

По его словам, проект постройки предусматривает зал на почти 1 тыс. мест. "Стройка будет довольно сложной, потому что мы ограничены и в высотности, и в самом размере участка - он не очень велик. Тем не менее театр почти на тысячу мест мы сумеем построить", - уточнил Швыдкой. Он добавил, что строительство ведется на частные средства и кредитные ресурсы.

Как отметил художественный руководитель театра, коллектив продолжит работать в нынешнем здании на Пушкинской площади до конца 2027 года. "Потом надо будет осваивать новое пространство. Мы хотели бы, чтобы это был переезд, но как получится. <…> Поэтому одновременно появится что-то в саду "Эрмитаж" и что-то изменится на Пушкинской площади", - заключил собеседник агентства.