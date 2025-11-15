В Калининграде представили оригинал "Письма Татьяны к Онегину"

На рукописи стоит подлинный автограф Александра Пушкина

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Цензурную рукопись знаменитого "Письма Татьяны к Онегину" из романа "Евгений Онегин" с подлинным автографом Александра Пушкина впервые представили общественности в Калининградском областном историко-художественном музее, сказано в группе учреждения в "ВКонтакте".

"В Калининградском областном историко-художественном музее состоялось знаковое событие - впервые вниманию общественности представлена цензурная рукопись "Письмо Татьяны" из поэмы "Евгений Онегин" А. С. Пушкина", - сказано в сообщении.

В музее отметили, что происхождение рукописи подтверждено архивными материалами и прослежено до наших дней: в 1826 году рукопись прошла цензуру Павла Гаевского - цензора Петербургского цензурного комитета, курировавшего публикации Пушкина, включая альманах "Северные цветы" (1827), где впервые появилось "Письмо Татьяны". На пожелтевшем листе рукописи надпись: "Цензор Павел Гаевский. 9 декабря 1826 г.". В 1827 году текст "Письма" впервые опубликовали в "Северных цветах". В 1830-1860-е годы он хранился в личном архиве графа С. С. Уварова; в 1876 г. передан управляющему имениями Уваровых Николаю Михайловичу Терехову (1834 - 1892).

В XX веке рукопись хранили в семье Тереховых. В 2025 году она вновь обнаружена в архиве потомков, владельцем которого является Мария Терехова.

"Я благодарен всем присутствующим, кто пришел воочию увидеть этот замечательный документ. Вряд ли в нашей жизни еще представится возможность встретиться с памятником подобного уровня", - отметил директор Музея Просвещения "Книжная галерея Вольфсона" Владимир Вольфсон.

С 15 ноября копию рукописи можно увидеть в музее в рамках работы выставки "Собранье пестрых глав".