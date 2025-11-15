В Москве пройдет концерт Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…"

Мероприятие состоится 20 ноября в Концертном зале им. С. В. Рахманинова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Народная артистка РФ Хибла Герзмава и лауреаты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров выступят 20 ноября в Концертном зале им. С. В. Рахманинова (комплекс "Филармония-2") с единственным в Москве концертом XXIII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

"Концерт в Москве станет центральным событием их масштабного гастрольного турне, стартовавшего в июле и продолжающегося до декабря 2025 года. Маршрут, символично названный "Стороны света", охватывает Юг, Север, Запад и Восток России, а также международные сцены. <…>После московской остановки тур продолжится в Гатчине и Обнинске, а завершится в Анкаре, столице Турции", - говорится в сообщении.

Лауреаты конкурса выступят на сцене вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром, дирижером которого в этот день станет Ариф Дадашев. Среди лауретов - солистка Приморской сцены Мариинского театра Самира Галимова, солист театра "Урал опера балет" Евгений Бовыкин, солистка Армянского национального театра оперы и балета им. Спендиаряна Элен Егиазарян, а также солистка Большого театра России Екатерина Воронцова и другие артисты.

Вечер также будет включать камерные номера с роялем в сопровождении лауреатов-концертмейстеров. За инструментом выступят солист Санкт-Петербургского Дома музыки и артист радио "Орфей" Владимир Вишневский и концертмейстер Молодежной оперной программы Большого театра России Марк Ваза.

"С первого конкурса, прошедшего в январе 2023 года в Москве, молодые исполнители получают не только дипломы и награды, но и реальные карьерные перспективы и возможность активной концертной деятельности. Фестиваль стал продолжением конкурсной жизни - редким примером последовательной поддержки молодых артистов, где за победой следуют сцены, гастроли и встречи с публикой, превращающие успехи на конкурсе в полноценный профессиональный путь", - подчеркнули в пресс-службе. Туры лауреатов проходят третий год подряд как по России, так и за рубежом, не только в крупных филармониях, но и в камерных залах в малых и отдаленных населенных пунктах.

