Кинопарк "Москино" рассказал о работе художников

В основном бутафоры используют дерево и металл

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Художники-бутафоры со всей России трудятся над созданием натурных площадок в кинопарке "Москино". Среди их достижений - "превращение" речной воды в морскую, а деревянных конструкций - в каменные башни и железо, рассказали ТАСС в пресс-службе кинопарка.

"В основном художники-бутафоры используют в работе дерево и металл. С помощью пенополистирола, диапласта, метапласта и красок они создают "вековые" камни, резные фасады и массивные стены. Опыт и мастерство превращают обычные деревянные конструкции в башни "Русского средневекового города", а монтажная пена делает дверь очень похожей на железную. Умелое использование света и разных текстур завершает магию", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что опыт по созданию декораций длительного использования в российской киноиндустрии совсем новый. Многие из специалистов, имеющих колоссальный опыт создания кинодекораций, впервые столкнулись с такими задачами. Художники-постановщики кинопарка в этом смысле стали первопроходцами и продолжают изучать новые технологии, современные материалы и принципы их работы. 90% используемых материалов - российского производства, это специальные составы и смеси, которые позволяют не только задекорировать изделия, но и дополнительно защитить их от ударов и воздействий окружающей среды.

Иногда от специалистов требуется импровизация, так как во время съемок необходимо внести изменения в экстерьер площадки "на ходу". "То окно дополнительное нужно вырезать для сцены в фасаде, который уже задекорирован и покрашен, то дверь. Из необычного - мы покрасили речную воду в цвет морской воды, а из металла сделали глиняную обмазку, из дерева - металл, из пенопласта - дерево или камень", - цитирует пресс-служба главного художника-бутафора Юлию Медведеву.

Художники-постановщики, которые работают в кинопарке "Москино", наполняют площадки исторически достоверными зданиями, храмами, ратушами, лавками сапожника, булочника, кафе, элементами крепостной стены и дозорной башни и другими необходимыми объектами для съемок кинопроектов. При строительстве локации кинопарка "Москино" "Города Восточной и Средней Азии" на ней трудились около 170 художников-бутафоров со всей России.

"Бутафоры изучают старинные технологии строительства зданий. Анализируют, как стареет дерево, как ржавеет металл, как камни обрастают картинами из лишайников. Все эти детали учитывают в фактурах стен, цоколей и крыш, чтобы созданный мир был убедительным и достоверным", - цитирует пресс-служба шеф-бутафора Анну Бушкову.

О кинопарке

Кинопарк "Москино" - часть проекта мэра Сергея Собянина "Москва - город кино" и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже построены 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Соборная площадь Москвы".