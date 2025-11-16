В Ингушетии открыли XI Международный кинофестиваль "Золотая башня"

Он будет проходить до 20 ноября

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 16 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Золотая башня", посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, открылся в Ингушетии торжественной церемонией. В 2025 году в фестивале принимают участие более 200 картин, рассказала ТАСС руководитель Ингушского республиканского отделения Союза кинематографистов России Мадина Дзортова.

"Сегодня торжественно открыли XI Международный кинофестиваль "Золотая башня" символическим щелчком кинохлопушки. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, поэтому значительная часть программы - фильмы о мужестве, памяти и судьбах людей. Интерес к фестивалю растет невероятными темпами: мы получили более 200 заявок, причем почти поровну представлены игровые и документальные фильмы. Впервые фестиваль вышел на такой международный уровень - свои работы прислали режиссеры из Нигерии, Кубы, Аргентины, Бразилии, Ирана, Китая и Индии", - сказала Дзортова.

По ее словам, на протяжении почти недели в рамках фестиваля в регионе будут проходить кинопоказы на различных площадках.

"Для участия в кинофестивале, его мероприятиях и отбора победителей в нашу республику приехали именитые российские актеры и режиссеры, продюсеры и руководители кинокомпаний и продюсерских центров. В рамках фестиваля также состоится пять конкурсных программ, включая игровые полнометражные и короткометражные фильмы, документальное и анимационное кино, а также специальный конкурс работ северокавказских режиссеров. "Золотая башня" - это не просто фестиваль, а площадка, объединяющая талантливых авторов и зрителей, которые ценят честное и глубокое кино, и я уверена, что в этом году нас ждут новые открытия и яркие имена", - добавила собеседница агентства.

XI Международный кинофестиваль "Золотая Башня" будет проходить до 20 ноября. Он организован при поддержке министерства культуры и туризма Ингушетии и Союза кинематографистов РФ. Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года - авторами идеи его проведения являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России, народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.