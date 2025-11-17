В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль памяти Плисецкой и Щедрина

Жители всех регионов России смогут принять в нем участие, посмотрев прямую трансляцию

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Масштабный музыкальный фестиваль-приношение "Майя и Родион", посвященный памяти выдающегося композитора и легендарной балерины, пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 20 ноября по 16 декабря, сообщили журналистам в Большом театре. Музыкальный руководитель - художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.

"Чествование Майи Плисецкой и Родиона Щедрина будет проходить на сценах крупнейших площадок Москвы и Петербурга. Мероприятия пройдут при информационной поддержке Первого канала и платформы "VK Видео". В рамках памятного фестиваля запланированы прямые трансляции событий, чтобы присоединиться к акции могли жители всех регионов России. Кроме того, трансляции пройдут в кинотеатрах страны - при поддержке "Кино.Арт.Про". Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев", - сказали там.

Как отметил сам Гергиев, 20 ноября весь российский театрально-музыкальный мир будет отмечать 100-летие со дня рождения Майи Плисецкой - величайшей балерины. "Мы тесно дружили, и я благодарен судьбе и благодарен, прежде всего, Майе Плисецкой и Родиону Щедрину за те счастливые мгновения, а это все-таки сотни или даже тысячи часов общения, общения творческого, общения человеческого, общения очень счастливого. В Мариинском театре, а теперь и в Большом театре идут многие произведения Родиона Щедрина. Его муза, Майя Михайловна, постоянно притягивала его внимание, и его восхищение ею было беспредельным. Это счастливая любовь, которая дала всему мировому оперному, балетному театру, миру классической музыки новые и несметные богатства", - продолжил он.

Программа смотра

Открытие фестиваля состоится в Большом театре России в день рождения балерины. 20 ноября на Исторической сцене состоится гала-концерт к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой при участии прославленных танцовщиков. Программа включает в себя разные жанры искусства: от фрагментов балетов и хореографических миниатюр до знаменитой "Кармен-сюиты" Бизе - Щедрина и черно-белой кинохроники с симфоническим сопровождением. Прямая трансляция события пройдет на платформе "VK Видео" в официальном сообществе Большого театра во "ВКонтакте".

В этот же день на новой сцене Мариинского театра состоится гала-концерт "Майя Плисецкая. Портрет эпохи". В программу вошли знаковые для творческого пути балерины номера и фрагменты постановок, в которых блистала Плисецкая. В вечере примут участие звезды балета и Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер - Арсений Шупляков. В Концертном зале 20 ноября прозвучит "Не только любовь" Щедрина - иронично-горькая опера, состоящая из пестрых и бойких частушек.

22 и 23 ноября в Большом театре России будет представлено капитальное возобновление оперы "Мертвые души" в постановке режиссера Бориса Покровского и художника Валерия Левенталя. Важной акцией театра станет онлайн-трансляция спектакля 23 ноября в 18:00 - на платформе "VK Видео" в официальном сообществе Большого театра во "ВКонтакте". В преддверии события, 17 ноября, в 18:00 в Бетховенском зале Большого театра состоится творческая встреча с участниками мировой премьеры "Мертвых душ" (1977 год). Модератор - кандидат искусствоведения, музыковед и музыкальный критик Марина Гайкович. Событие также будет доступно в прямой трансляции.

22 ноября в Мариинском-2 состоятся представления знаковой оперы "Левша", написанной композитором специально к открытию новой сцены Мариинского театра.

12 декабря на новой сцене Мариинского театра прозвучит "Лолита" Щедрина, опера на сюжет культового романа Владимира Набокова. А в день рождения выдающегося композитора, 16 декабря, на всех основных сценах Мариинского театра будут торжественно звучать его великие партитуры. На исторической сцене - балеты "Кармен-сюита" (12:00) и "Конек-горбунок" (19:30), на новой сцене - опера "Мертвые души" (19:00) в постановке режиссера Василия Бархатова и художника Зиновия Марголина, в Концертном зале - опера "Не только любовь" (19:00) в постановке режиссера Александра Кузина и художника Александра Орлова. Программа музыкального фестиваля-приношения "Майя и Родион" будет дополнена.