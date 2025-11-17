Умерли представлявшие ФРГ на "Евровидении-1959" Алиса и Эллен Кесслер

Им было по 89 лет

Эллен и Алиса Кесслер © Hannes Magerstaedt/ Getty Images

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Известные в Германии актрисы, певицы и танцовщицы сестры-близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли в Мюнхене по неизвестной пока причине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Полиция ведет расследование причин их смерти. Сестрам было по 89 лет.

Кесслер родились в 1936 году в Нерхау (ныне часть города Гримма в Саксонии). В 1959 году они от ФРГ участвовали в конкурсе "Евровидение" с песней Heute Abend wollen wir tanzen geh’n ("Сегодня вечером мы хотим пойти танцевать") и заняли восьмое место. Сестер за одну из фотографий в колготках называли в стране "ногами нации".

В апреле 2024 года Алиса и Эллен заявили, что хотели бы, чтобы их прах был погребен в одной урне вместе с прахом матери Эльзы и собаки Йелло. "Так мы и указали в завещании", - уточнила тогда Bild Эллен Кесслер.