В Чувашии на фестивале национальных театров драма якутского театра стала лучшей

Мероприятие проходило с 11 по 16 ноября

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Церемония закрытия Межрегионального фестиваля национальных театров "Чекещ" (в переводе с чувашского языка - "Ласточка") состоялась в Чувашии. Лучшим спектаклем признана драма "Глухой Вилюй" в постановке Саха академического театра, сообщил Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова.

Фестиваль проходил с 11 по 16 ноября в Чебоксарах. Театры из Чувашии, Калмыкии, Алтая, Якутии, Марий Эл и Пермского края показали лучшие постановки на тему "Женщина в искусстве". Победителей назвали 17 ноября.

"В нашем театре состоялась торжественная церемония закрытия II Межрегионального фестиваля национальных театров "Чекещ" имени [народной артистки СССР] Веры Кузьминой. <…> ["Лучшим спектаклем"] стал "Глухой Вилюй" Саха академического театра имени Платона Ойунского", - говорится в сообщении.

В Чувашском драмтеатре отметили, что спектакль перенес в мир традиционной якутской культуры, показав историю и жизнь вилюйских якутов. Драма также отмечена за лучшую сценографию (Михаил Егоров), а актеры Герасим Васильев и Изабелла Николаева признаны лучшими за исполнение ролей второго плана.

Лучшим режиссером стал заслуженный деятель искусств России и Азербайджана Борис Манджиев, который поставил спектакли "Материнское поле" в Чувашском драмтеатре и "Прощание с Матерой" в Горномарийском драматическом театре. В номинации "Лучшая женская роль" победителями признаны Эльмира Челтенова за роль Эрдине в одноименном моноспектакле Национального драматического театра имени Павла Кучияка (Республика Алтай) и Надежда Зубкова за роль Чекещ в постановке "Материнское поле".