В Третьяковской галерее прошла церемония закрытия годов культуры России и Китая

За прошедший период российская и китайская стороны провели более 400 мероприятий, охвативших практически все регионы стран

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Концерт и открытие выставки "Из Пекина в Москву: диалог культур" стали финальными мероприятиями церемонии закрытия годов культуры России и Китая в Государственной Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.

"Российско-китайские отношения служат образцом межгосударственного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии. Как неоднократно отмечали лидеры наших стран, двухсторонний диалог в настоящее время достиг самого высокого уровня за всю историю и раз за разом подтверждает свой характер всевозможного партнерства и стратегического взаимодействия. Развитие гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем играет важную роль в расширении всего спектра наших двусторонних связей. За прошедший период российская и китайская стороны провели более 400 мероприятий, охвативших практически все регионы России и Китая", - обратилась к присутствующим статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Она напомнила, что в рамках годов культуры знаковыми событиями стали Российско-Китайский библиотечный форум, Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, фестиваль российской культуры в Китае и фестиваль китайской культуры в России. "Благодаря годам культуры на совершенно новый уровень вышла практика реализации обменных выставочных проектов. В Китае с большим успехом прошли выставки знаковых российских музеев, а также выставка Государственной Третьяковской галереи, посвященная творчеству Ильи Репина, которую уже посетили свыше 200 тыс. человек", - дополнила она.

После вступительного слова в зале Врубеля состоялся концерт оркестра Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы и ансамбля солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Со сцены прозвучали фрагменты русской и китайской музыки.

Кроме того, в этот день в стенах галереи открылась выставка "Из Пекина в Москву: диалог культур". Экспозиция подготовлена к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Гости Третьяковской галереи смогут познакомиться с китайской живописью и каллиграфией XIV-XIX в. в. из Национального музея Китая.

"Годы культуры России и Китая стали яркой страницей культурной летописи наших стран и вывели на новый уровень весь комплекс культурно-гуманитарного сотрудничества. Они показали, что востребованность российской культуры в Китае и китайской культуры в России неизменно возрастает, вовлекая все больше молодых талантов. Завершая этот поистине грандиозный проект, мы не ставим точку, а наоборот, открываем новую страницу в истории наших культурных связей", - заключила Алексеева.