В Москве презентовали фильм "Авиатор" по роману Водолазкина

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экранизацию романа "Авиатор" российского писателя Евгения Водолазкина торжественно презентовали в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент ТАСС. Режиссером картины является Егор Михалков-Кончаловский, продюсером - Сергей Катышев.

"Мы готовили этот полет для вас целых пять лет. Сначала мы работали над ним вместе с автором, Евгением Водолазкиным, а затем к команде проекта присоединился наш пилот, Егор Кончаловский. Сценарий к фильму написал классик советской драматургии Юрий Арабов. Для него этот проект стал последним. К сожалению, всего через несколько месяцев после написания сценария к "Авиатору" он ушел из жизни", - поделился со сцены Катышев.

После смерти Арабова над сценарием работали Евгений Водолазкин, Олег Сироткин и Мирослав Станкович. История фильма разворачивается в 2026 году. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти 100 лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Чтобы найти место в новой реальности, ему нужно восстановить историю своей жизни и эксперимента вековой давности.

Некоторые из героев романа в кино выходят на передний план. Так об образе Доктора Гейгера журналистам рассказал народный артист РФ Константин Хабенский. "Я предполагаю, что мой герой сделал свой выбор. Он отказался от своей мечты ради живого человека. Значит, у него глубинная любовь и чувства важнее, чем его дело жизни. Так сложились обстоятельства. Если бы все было иначе, вероятно, и роман, и фильм назывались бы по-другому", - сказал он. Перед показом фильма Хабенский оставил послание в будущее в капсуле времени, установленной у входа в кинозал.

Главные роли в картине также исполнили Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских и Илья Коробко. Саундтреки к "Авиатору" написаны Максимом Фадеевым. "После премьеры мы еще долго будем представлять музыку к фильму на различных площадках страны", - дополнил Катышев.

Ранее картину представили публике Санкт-Петербурга в Национальном драматическом театре России (Александринском театре). Фильм выходит в прокат 20 ноября.