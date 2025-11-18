В России презентовали толковый богословский словарь на якутском языке

Издание представили в Москве, сообщил глава Якутии Айсен Николаев

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Первый в России толковый богословский словарь библейских терминов на якутском языке представили в Москве, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В Москве состоялась презентация толкового богословского словаря библейских терминов на якутском языке. Это первый в России богословский словарь библейских терминов, изданный на языке одного из народов России, и его выход по праву можно назвать уникальным событием. Работа над изданием продолжает просветительскую традицию, заложенную первыми переводчиками и миссионерами, стремившимися донести духовные смыслы на родном языке. Завершение проекта в год 155-летия Якутской епархии подчеркивает уважение к нашему духовному наследию и преемственность многолетних культурных традиций Якутии", - написал Николаев.

Создание словаря - результат многолетнего труда переводческого отдела Якутской епархии, специалистов Института перевода Библии и ученых Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (ИГИиПМНС). Словарь включает в себя 377 словарных статей, укрепляет позиции якутского языка в научной и духовной сферах, развивает богословскую терминологию и создает новые возможности для исследовательской и просветительской работы, отметил Николаев. Издание подготовлено в электронной, книжной и аудио-версиях.

"Под руководством владыки Романа епархия продолжает линию, заложенную святителем Иннокентием, который стремился соединять духовное служение с вниманием к языку, культуре и внутреннему миру народов Якутии. Проект реализован при поддержке республиканской программы по развитию государственных и официальных языков и прошел научное рецензирование ИГИиПМНС, что подтверждает высокий уровень и глубину проделанной работы", - добавил глава региона.

Святитель Иннокентий (Вениаминов) более 40 лет посвятил служению и распространению христианства на Алеутских островах, Америке, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Придавал особое значение распространению слова Божьего посредством языка местного населения, уделял внимание переводам Священного Писания и богослужебных книг на якутский язык, чтобы продолжить просвещение жителей на родном языке.