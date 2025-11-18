Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков

Ему было 45 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Актер театра, кино и телевидения Вячеслав Поляков, известный по сериалам "Лихие", "Ищейка" и "Диверсант", умер на 46-м году жизни. Об этом сообщается на портале Кино-Театр.Ру.

Уточняется, что актер умер 12 ноября.

"Вячеслав Поляков. Годы жизни 06.04.1980 - 12.11.2025", - сообщается на сайте.

Поляков родился 6 апреля 1980 года. Получил профессиональное образование в Черноморском филиале РАТИ-ГИТИС. После выпуска он присоединился к труппе Севастопольского театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева, где сыграл в ряде постановок, среди которых "Шут Балакирев", "Капитанская дочка", "Женитьба" и "Хозяйка гостиницы". В кино актер пришел в 2002 году, появившись в проекте "Мужская работа 2" в эпизодической роли. За свою карьеру он стал участником 37 фильмов и сериалов. Зрителям Поляков знаком по таким работам, как "Диверсант", "Ермоловы", "Солнечный удар", "Кремлевские курсанты", "Хороший день", "Ищейка", "Ева".