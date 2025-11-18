В Северной Осетии представят спектакль к 100-летию Плисецкой

Его покажут 20 ноября в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Майя" о жизни и творчестве балерины Майи Плисецкой покажут в Северной Осетии, сообщили в Минкультуры республики.

"К 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой представят спектакль о жизни и творчестве легендарной русской балерины "Майя". Это история о женщине, которая стала иконой русского балета. Драматургия спектакля создана на основе биографических данных, взятых из различных источников, таких как мемуары, письма и воспоминания. В единственной и главной роли - народная артистка Республики Северная Осетия - Алания Анжелика Тер-Давидянц", - говорится в сообщении.

Спектакль пройдет в сопровождении оркестра народных инструментов Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева под управлением Хетага Абоева. Его покажут 20 ноября в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева.