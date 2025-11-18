Новосибирским новобранцам показали премьерную киноверсию спектакля о героях СВО

Кинофильм основан на реальных событиях и переживаниях

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Солдаты по призыву из Новосибирского ракетного соединения смогли увидеть премьерную киноверсию спектакля "Жизнь за други своя" театра "Советский", посвященную участникам специальной военной операции. Театр стал одним из первых в стране, кто не только поставил спектакль, но и создал его версию для показала на большом экране, ставшую художественным высказыванием о героях СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Этот показ стал особенным событием, ведь это первый случай, когда постановка театра была перенесена на большой экран в формате кино. Такая форма позволила молодым солдатам глубже погрузиться в драматичную историю о мужестве, надежде и любви, которые проходят через сердца наших военнослужащих и их семей, участвующих в СВО", - сообщили ТАСС в театре.

Спектакль "Жизнь за други своя" - это мощный художественный рассказ, основанный на реальных событиях и переживаниях. Киноверсия сохранила всю глубину и эмоциональность оригинальной постановки, но при этом позволила создать более масштабное и захватывающее зрелище.

"Мы считаем, что очень важно, чтобы наши новобранцы понимали, что такое долг, честь и самоотверженность. Спектакль "Жизнь за други своя" как нельзя лучше отражает эти понятия и помогает ребятам осознать важность своей службы, почувствовать связь с теми, кто сейчас находится на передовой, защищая нашу страну", - отметил заместитель командира ракетного соединения по военно-политической работе гвардии полковник Сергей Ческидов.

После просмотра молодые солдаты отмечали, что киноверсия заставила их задуматься о многом, о цене мира, о важности поддержки близких людей, о мужестве и героизме солдат. Руководство ракетного соединения планирует и дальше проводить подобные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых солдат. Культура, искусство и общение с ветеранами - это важные составляющие формирования чувства долга и ответственности перед своей страной, заверили в театре.

О постановке

Театр "Советский" стал одним из первых в стране и первым в Новосибирске, кто не только поставил спектакль, но и создал его киноверсию, ставшую глубоким художественным высказыванием о героях СВО. Уникальность постановки "Жизнь за други своя" заключается в подлинном сплаве документалистики и выразительного художественного осмысления. Режиссер Андрей Воробьев создал сценарий на основе реальных очерков, воспоминаний, писем и рассказов участников спецоперации.