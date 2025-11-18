На фестивале "Зимний" покажут фильм с Серебряковым и Зулькарнаевым

Мероприятие пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Драму "Самая умная улица в мире" с Серебряковым и Зулькарнаевым, посвященную Новосибирскому Академгородку, представят на кинофестивале "Зимний", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Режиссером картины выступит Иван Вдовин.

"IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний", который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года, объявляет участников Зимнего кинорынка и деловую программу смотра. В программу Зимнего Кинорынка авторского кино, который пройдет 4 декабря, вошли 11 фильмов на разной стадии производства. Среди них документально-игровая драма "Самая умная улица в мире" Ивана Вдовина о Новосибирском Академгородке", - говорится в сообщении.

Кинофестиваль пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года. Картина "Самая умная улица в мире" вошла в программу кинорынка, который состоится 4 декабря и объединит 11 проектов на разных стадиях производства. Среди них также социальная драма "Новый дом" Никиты Грушина, лента "Вторая Таня" Алисы Ерохиной, психологический триллер "Совок" Дианы Кади, женское роуд-муви "Без оглядки" Натальи Кончаловской, драма "Мон" Софьи Чигировой, история о подростке "Бо-бо" Анастасии Кузиной и вторая часть трилогии "Красный призрак. 1812" Андрея Богатырева.

Деловая программа фестиваля пройдет в кинотеатре "Художественный" и будет открыта по предварительной регистрации. 2 декабря ее откроет круглый стол "Невидимые герои кинопроизводства", посвящённый специалистам, чья работа остается за кадром. 3 декабря состоится блок о защите авторских прав и обсуждении творческого процесса, а также презентация программы для сценаристов "Автор". 4 декабря пройдет дискуссия "Жара на Зимнем" с "Кинобатлом интересов: Артисты vs Агенты vs Продюсеры". 5 декабря в рамках двух финальных сессий участники обсудят фестивальный ландшафт российского кино и перспективы арт-кинорынка.

Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев отметил, что в 2025 году организаторы намеренно расширили рамки деловой программы, сделав ее максимально прикладной и ориентированной на широкий круг участников. По его словам, важно, чтобы программа давала практические знания, помогала разобраться в устройстве отрасли и механизмах входа в кино. "В итоге получилась объемная, содержательная и действительно практико-ориентированная программа", - подчеркнул Королев.

Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Программным директором фестиваля является Наталья Мокрицкая. Генеральный продюсер фестиваля - Максим Королев.

Учредителями, как и в предыдущие годы, выступят "Кинокомпания Альянс" и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. По данным дирекции фестиваля, в 2024 году "Зимний" за все дни посетили более 11 тысяч зрителей. Главную награду прошлого года получил фильм "Операция "Холодно". Режиссер картины Данил Иванов был признан лучшим режиссером, а Антон Кузнецов - лучшим актером. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.