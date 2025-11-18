Умер заслуженный учитель РФ Владимир Розанов

Ему было 79 лет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, заслуженный учитель России, ветеран труда Владимир Розанов умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале академии.

"Ушел из жизни старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения <…> Владимир Исаакович Розанов. Более 55 лет Владимир Исаакович посвятил педагогической деятельности. С 2001 года он преподавал в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства дисциплины "Сольное пение" и "Ансамблевое исполнительство". Светлая память прекрасному человеку и музыканту!" - говорится в сообщении.

В академии также сообщили, что отпевание состоится в среду, 19 ноября, в 11:45 в Сретенском монастыре.

Розанов родился 19 сентября 1946 года. За 55 лет деятельности он стал одним из ключевых наставников отечественной эстрадно-джазовой школы. С 2001 года преподавал в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства, где вел дисциплины "Сольное пение", "Ансамблевое исполнительство" и курс методики обучения эстрадному вокалу. Розанов входил в состав государственной экзаменационной комиссии, а также многократно выступал председателем и членом жюри вокальных конкурсов и фестивалей. За большой вклад в развитие образования он был награжден знаком "Отличник народного просвещения".