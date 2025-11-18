Ансамбль танца "Вайнах" представит новую программу в Пятигорске

Выступление в городе пройдет впервые спустя порядка 10 лет

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль танца "Вайнах" представит новую программу 18 ноября в Пятигорске. Выступление в Пятигорске пройдет впервые спустя порядка 10 лет, сообщил художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца "Вайнах", народный артист Чеченской Республики Абумуслим Авторханов.

"Давно "Вайнах" не был в Пятигорске, примерно уже лет 10. Мы обкатываем новую юбилейную программу, посвященную 85-летию ансамбля", - сообщил Авторханов.

По его словам, в программе ансамбля оставили золотой фонд номеров коллектива, остальное полностью обновили. "Мы оставили золотой фонд, который был до этой программы, но также поставили совершенно другие номера", - добавил спикер.

По его словам, после концерта в Пятигорске ансамбль выступит в Казани в рамках дней культуры Чеченской Республики. "У нас еще по России несколько городов, где мы выступим с сольными концертами, а также в Казани пройдут дни культуры Чеченской Республики, там мы представим полную программу. Там также выступят солисты Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова", - рассказал Авторханов.