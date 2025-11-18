Фильм "Девятая планета" с Борисовым и Старшенбаум выйдет в прокат в сентябре 2026 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фантастический экшн "Девятая планета" с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум выйдет в российский прокат в сентябре 2026 года. Об этом сообщил глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на питчинге национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Минкультуры РФ.

"Картина сильная, на мой взгляд, и мне хочется, чтобы это было подтверждено не только моим взглядом. Мы узнаем это в конце сентября [2026 года], когда по предложению фонда мы будем пускать эту картину в прокат", - отметил Сельянов.

Фильм рассказывает историю автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни: службу на далекой планете, сражения с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, являются ли эти видения правдой и кто мог изменить его память.

По словам продюсера, проект создается совместно с "Газпром-медиа холдингом". Дистрибьютором выступает компания "Централ партнершип".