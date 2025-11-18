На юге Индии открылся фестиваль русского языка и литературы

Там собрались видные писатели Кералы, преподаватели русского языка, студенты, иностранные учащиеся, представители политических партий, сообщил почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие Фестиваля русского языка и литературы, в рамках которого была вручена XVIII премия Сергея Есенина, состоялось в городе Тривандрум в южном индийском штате Керала. Об этом ТАСС сообщил почетный консул РФ в Тривандруме, директор Русского дома в этом городе Ратиш Наир.

По его словам, на фестивале собрались видные писатели Кералы, преподаватели русского языка, студенты, иностранные учащиеся, представители политических партий. Его открыл индийский кинорежиссер Адур Гопалакришнан. В своем выступлении он подчеркнул, что "русский язык и литература играют важную роль в укреплении культурных связей между Индией и Россией".

Исполнительный директор фонда "Русский мир", который выступил одним из организаторов фестиваля, Татьяна Шлыкова напомнила о начале работы в Тривандруме Русского центра "Русского мира". "Это позволит тысячам людей ближе познакомиться с русской культурой ", - уверена она.

XVIII премия Сергея Есенина, учрежденная 18 лет назад почетным консульством в Керале и фондом "Русский мир", была вручена индийскому писателю и переводчику Читтайилу Сурешу за его вклад в популяризацию русской литературы, в частности за переводы произведений российских авторов.

"Для нас особенно важно, что такой значимый фестиваль с успехом открылся именно на юге Индии. Керала всегда была регионом с глубоким интересом к русской культуре, и нынешнее событие еще раз подтвердило, насколько живым остается диалог между нашими народами. Мы гордимся тем, что в Тривандруме русский язык и литература находят все новых и новых последователей", - отметил Наир.