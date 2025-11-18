Машков назвал именные билеты в театрах издержкой времени

Председатель Союза театральных деятелей отметил, что в Москве введенная практика не показала "оттока" людей

РЯЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Введение именных билетов в театрах является издержкой времени, несмотря на сложности для зрителей, мера обеспечивает безопасность посещения спектаклей. Об этом заявил народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков в ходе третьего театрального форума, проходящего в ЦФО.

"Я надеюсь, что это издержка времени. Не более того. Может быть, [эта мера] кого-то остановила от жуткого акта, мы этого не знаем", - сказал Машков. Он отметил, что в Москве введенная практика не показала "оттока" людей. "Люди идут в разные места, в некоторые продолжают идти, а в некоторые не очень. Ничего хорошего в этом, еще раз говорю, нет. Но это данность нашего времени сейчас", - заключил артист.

В ноябре 2024 года правительство Москвы постановило ввести пилотный проект, согласно которому приобрести билеты и посетить концертные и театральные государственные площадки города можно будет только после предъявления документов, подтверждающих личность. Новые правила распространяются на культурные мероприятия в период с 15 марта и до конца 2025 года в обязательном порядке. Продажу именных билетов московские театры открыли еще 1 декабря 2024 года, некоторые учреждения перешли на эту систему и раньше.

О форуме

III Театральный форум проходит в Центральном федеральном округе в Рязани с 17 по 19 ноября. В мероприятии принимают участие около 200 человек: представители театров, региональных отделений СТД РФ, министерств культуры, театральных библиотек, профильных учебных заведений, а также других культурных институций, связанных с театральной деятельностью регионов ЦФО.

В 2026 году Союз театральных деятелей России будет отмечать свое 150-летие. Серия театральных форумов - часть большого списка мероприятий по празднованию этой даты, утвержденной указом президента РФ. Форумы проводятся при поддержке Минкультуры России.