Театр на Васильевском покажет в Ярославле спектакль "Жертвоприношение"

Постановку создали по мотивам фильма Андрея Тарковского

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Театре на Васильевском 15 декабря представит спектакль "Жертвоприношение" по мотивам последнего фильма Андрея Тарковского на основной сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле, старейшего театра России. Об этом сообщила пресс-служба Волковского театра.

"15 декабря на сцене театра Волкова состоится показ философской драмы "Жертвоприношение" Театра на Васильевском. Спектакль по мотивам сценария Андрея Тарковского - это история интеллигентной семьи, оказавшейся на грани катастрофы. Герои рассуждают о высоком, слушают классическую музыку, но в глубине души ни во что не верят", - говорится в сообщении.

Привычный мир персонажей рушится, когда перед ними встает вопрос спасения. Герои постановки поднимают вопросы: кто может остановить неизбежное? Чем пожертвовать, чтобы спасти весь мир? Нужна ли эта жертва и будет ли она теперь принята?

Зрителей ждут глубокие размышления о вере, жертвенности и ответственности. Жанр постановки - театр абсурда, маскирующийся под психологический театр. Одноименный фильм Тарковского стал отправной точкой для авторов спектакля. История из фильма рассказана спустя почти 40 лет с момента выхода кинокартины.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".