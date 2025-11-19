В США продали картину Климта за $236 млн

Картина теперь является самым ценным предметом современного искусства, который когда-либо продавали на аукционах

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Работа австрийского художника-символиста Густава Климта под названием "Портрет Элизабет Ледерер" была продана на торгах в Нью-Йорке за $236,4 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's в X.

По его данным, картина теперь является самым ценным предметом современного искусства, который когда-либо продавали на аукционах.

"Портрет Элизабет Ледерер" представляет собой изображение дочери богатейших покровителей Климта. Девушка нарисована в легком и украшенном узорами одеянии. Художник создал его за два года до своей смерти.

Густав Климт - известный австрийский живописец, один из основоположников стиля модерн. Он являлся одним из основателей (1897) и президентом художественного объединения "Венский Сецессион". Наиболее известны его картины "Поцелуй", "Юдифь и Олоферн" и "Портрет Адели Блох-Бауэр".