Эксперт Левиева: ИИ никогда не сможет заменить талант и харизму телеведущего

По словам гендиректора фонда "Академия российского телевидения", это касается не только тележурналистики, но и других сфер деятельности

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) будут применять в телевидении, но они не смогут заменить харизматичных телеведущих. Таким мнением поделилась с ТАСС генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева на площадке всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион".

"Какие-то технические вещи - да, заменить можно и даже нужно, например, переводчиков или расшифровщиков, - безусловно, процентов на 50 можно это сделать. Но Леонида Якубовича или Андрея Малахова вряд ли возможно заменить ИИ. Потому что, когда ты видишь глаза человека, которые тебе проникают в душу, улыбаются, когда на "Поле чудес" люди приходят с гостинцами для ведущего. То же самое касается и других программ - "Что? Где? Когда?", "КВН", - сказала Левиева.

Она отметила, что яркую индивидуальность и особый человеческий подход не заменят никакие технологии. По словам Левиевой, это касается не только тележурналистики, но и других сфер деятельности.

Заключительные мероприятия XXIV всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" стартовали в Ярославле 17 ноября, в этом году в конкурсе участвуют 629 работ из 82 городов и населенных пунктов России. В среду в старейшем театре России - Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова состоится церемония награждения победителей конкурса "ТЭФИ-Регион". Победители конкурса получат бронзовые статуэтки "Орфей" - версию скульптуры Эрнста Неизвестного.