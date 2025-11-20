Мемуары о Майе Плисецкой вошли в топ-10 книг о русском балете в 2025 году

В верхней части рейтинга находятся мемуары Николая Цискаридзе и Матильды Кшесинской

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мемуары о приме Большого театра Майе Плисецкой вошли в топ-10 книг о русском балете в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" со ссылкой на собственное исследование. 20 ноября в России отмечают столетие русской балерины.

На восьмом месте топа книг о русском балете оказались воспоминания младшего брата балерины Азария Плисецкого "Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров", озвученные Александром Аравушкиным. Девятую позицию заняла книга "Майя Плисецкая. Пять дней с легендой. Документальная история", представляющая собой сборник интервью с Майей Плисецкой, проведенных журналистом Вадимом Верником.

В верхней части рейтинга находятся мемуары Николая Цискаридзе и Матильды Кшесинской, а также биографии Екатерины Максимовой и Сергея Дягилева. Так, в топ-5 книг о русском балете в 2025 году вошли: "Мой театр. По страницам дневника. Книга I" и "Мой театр. По страницам дневника. Книга II" Николая Цискаридзе, "Сергей Дягилев. "Русские сезоны" навсегда" Шенг Схейен, "Мадам "Нет" Екатерины Максимовой и "Воспоминания" Матильды Кшесинской.