Ростовский ВГИК откроет кинотелепроизводство для СПО в 2026 году

Выпускники также смогут снимать, монтировать и озвучивать видео

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Ростовский-на-Дону филиал ВГИК с 2026 года запустит новую специальность среднего профессионального образования (СПО) - кинотелепроизводство, выпускники которой уже в настоящее время востребованы на рынке. Об этом сообщил директор филиала ВГИК в Ростове-на-Дону Александр Резванов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону.

"Мы открываем с 2026 года специальность СПО "Кинотелепроизводство". Сегодня <...> очень востребованы специалисты - техники среднего звена для киносъемочного процесса. Это те самые люди, которые настраивают свет, звук на площадке, помощники режиссера, операторов, ребята, которые обеспечивают все техническое оснащение площадки. Вот это кинотелепроизводство", - сказал Резванов.

По его словам, выпускники также смогут снимать, монтировать и озвучивать видео.

"Московский ВГИК оказал нам содействие, мы получили лицензию на данную специальность. Поэтому я ростовчан хочу обрадовать, особенно ребят, которые заканчивают 9 класс в следующем году, что у нас помимо теле-аудиовизуальной техники появляется кинотелепроизводство", - добавил он.

Помимо кинотелепроизводства ростовский ВГИК уже имеет запрос на актерское мастерство СПО, эта специальность, по словам директора филиала, появится через год-два.