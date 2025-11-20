Объявлен шорт-лист премии "Книжные люди"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Произведения российских писателей Алексея Варламова, Павла Басинского и Алексея Иванова вошли в короткий список премии "Книжные люди", сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов. Список сформирован путем суммирования количества рекомендаций каждой книги от экспертов.

"По-моему, получился очень достойный финальный список с действительно хорошими книгами. Надеюсь, что премия будет усиливаться и становиться все более значимой", - комментирует писатель и главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов.

В программе на 2024-2025 годы участвовало свыше 60 человек, включая экспертов и представителей книжной сферы России. Они предложили более 500 книг от 63 российских издательств, среди которых более 400 изданий принадлежат современным авторам.

В короткий список номинации "Современная художественная книга" вошли произведения Алексея Варламова с книгой "Одсун", Яны Вагнер с книгой "Тоннель", а также "Бронепароходы" Алексея Иванова. В номинации "Современная нон-фикшн книга" эксперты выделили Павла Басинского с работой "Леонид Андреев: Герцог Лоренцо", Алексея Иванова с его книгой "Речфлот" и Роберта Сапольского с книгой "Все решено: Жизнь без свободы воли".

В номинации "Современная художественная и познавательная книга для детей" представлены такие издания, как "Волга. Один год из жизни пресноводного биома" Юрия Маслов-Островича и Анны Богдановой, "Мир академика Королева: Мечтатель, лидер, инженер" Сергея Турко и Полины Шевчук, "Два "Котобоя", или Школа юных моряков" Андрея Усачева и произведение Анастасии Строкиной "Сны Бонго". "Шорт-лист номинации "Современная художественная книга" полностью совпал с моими читательскими предпочтениями. Являясь одной из ведущих проекта, могу сказать: каждая передача, каждая рекомендация привносила и в мою "книжную коллекцию" что-то новое. Советы от книжных людей словно лекарство для души, полученное от опытных и умелых врачей!", - отметила директор и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Мария Залесская.

Лауреат в категории "Человек книги" и победители других номинаций премии будут названы на церемонии награждения, которая пройдет 4 декабря в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27.