В концепции развития театров пересмотрят аспекты международного сотрудничества

РЯЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Третий Театральный форум СТД РФ, проходящий в Центральном федеральном округе, завершил работу в Рязани, передает корреспондент ТАСС. В ходе мероприятий участники обсудили положения, которые будут учтены в концепции развития театра в России на период до 2035 года.

Как отметила заместитель председателя - начальник творческого управления Союза театральных деятелей Надежда Скляр, форумы такого формата помогают глубже изучить потребности сферы, поэтому для выработки проекта концепции обратились не к формату рабочей группы, а к театральным форумам, которые проводятся по всем федеральным округам России. Она подчеркнула, что говорить о финальной версии концепции преждевременно, тем не менее отметила те положения, которые будут пересмотрены.

"Точно изменится раздел, который связан с международным сотрудничеством. Очевидно, что он будет сформулирован иначе. Наверное, будут стоять другие цели и задачи, но он все равно будет, естественно, без него никуда. И на Сибирском форуме, и здесь тоже поднимается вопрос про международные гастроли и обменные спектакли. Потому что никто не отменяет ни русскую культуру, ни мировую, и невозможно заниматься развитием, оставаясь в изоляции", - сказала она ТАСС.

Надежда Скляр уточнила, что более четкие положения получится сформулировать примерно после проведения шестого форума по федеральным округам. "Костяк и направления, которые были в прошлой концепции, так или иначе сохранятся. Основные направления про образование, про доступность театра и так далее", - добавила она.

Другие вопросы театра

Помимо, собственно, концепции развития театров, участники форума обсудили и острые вопросы, которые стоят перед региональными театрами. Как отметила Надежда Скляр, самая главная проблема - кадровый голод.

"Точно все театры поднимают проблему кадрового голода. Речь, конечно, идет не про Москву. У нас первый форум был в Красноярске, и несмотря на то, что это очень театральный город, даже там возникают сложности с привлечением специалистов. В ЦФО многие кадры уезжают в Москву. <…> Самый острый вопрос - привлечение молодых специалистов", - рассказала Скляр.

Она уточнила, что самая большая нехватка кадров в театральной сфере отмечается среди технического и административного персонала. "Особенно сложно с техническими специалистами, потому что мало вузов, которые готовят такие кадры. Есть, конечно, программы повышения квалификации, но далеко не все их проходят, и почти все театры в регионах говорят о том, что не хватает именно профессиональных знаний", - резюмировала Надежда Скляр.

О форуме

Форум прошел на площадке Рязанского государственного областного театра кукол. В мероприятии приняли участие около 200 человек: представители театров, региональных отделений СТД РФ, министерств культуры, театральных библиотек, профильных учебных заведений, а также других культурных институций, связанных с театральной деятельностью регионов ЦФО.

В 2026 году Союз театральных деятелей России будет отмечать свое 150-летие. Серия театральных форумов - часть большого списка мероприятий по празднованию этой даты, утвержденной указом президента РФ. Форумы проводятся при поддержке Минкультуры России.