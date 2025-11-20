В Республике Сербской прошел международный фестиваль российского документального кино

Фестиваль открылся премьерой фильма Ольги Кирий "Сербы и русские. Кровь и вера"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" прошел в Республике Сербской. Как сообщили ТАСС организаторы, фестиваль состоялся в Национальном театре Восточного Сараево.

Почетными гостями церемонии открытия стал посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов, а также спикер Национальной ассамблеи Республики Сербской Ненад Стевандич.

Фестиваль открылся премьерой фильма Ольги Кирий "Сербы и русские. Кровь и вера" о схожести судеб Республики Сербской и Донбасса. "Наша история с сербами, она даже не про дружбу, она про братство. Наши братья-сербы сейчас воюют рядом с нами, помогают нам. И русские тоже были с сербами, им помогали в свое время", - отметила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Посол России в Боснии и Герцеговине выразил надежду, что проведение фестиваля станет доброй традицией. "Это мероприятие имеет особую важность в условиях, когда и на Боснию и Герцеговину, и на Республику Сербскую оказывается массированное западное пропагандистское воздействие. Тот факт, что жители Республики Сербской получили возможность ознакомиться из первых рук с оценками специальной военной операции, которую здесь поддерживают, имеет очень большое значение", - подчеркнул дипломат.

Зрители также увидели фильм Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров Веры". Лента - обладатель Гран-при Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж".

В рамках церемонии открытия сербский казачий ансамбль "Петр Николаевич Врангель" исполнил "Катюшу" и песню "Когда мы были на войне". Солист группы отметил: "Мы, сербы, рождаемся с Россией в сердце".

О фестивале

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, включая ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.