Смуглая Белоснежка и скучный Бэтмен. Самые громкие случаи неудачного кастинга

Как подбор актеров приводил к скандалам и финансовому краху многомиллионных проектов

Редакция сайта ТАСС

Сабрина Карпентер © Astrida Valigorsky/ Getty Images

В середине ноября стало известно, что певица Сабрина Карпентер получила главную роль в новой экранизации "Алисы в Стране чудес": она сама обратилась к Universal Pictures и предложила снять мюзикл по сказке. Новость вызвала волну споров в соцсетях: многие считают, что у Сабрины слишком вызывающий и гламурный образ, чтобы играть школьницу Алису (особенно на фоне недавнего скандала с обложкой к ее альбому Man's Best Friend). Масла в огонь подлило и то, что сценаристкой проекта выступает Лорин Скафария, автор криминальной комедии "Стриптизерши".

Несоответствие актера и исполняемой им роли называют термином "мискаст". Часто неудачный кастинг не только вызывает общественное недовольство, но и приводит к кассовым провалам, а еще оборачивается кошмаром для самих артистов. Вспоминаем самые яркие примеры мискаста в современном кино.

"Белоснежка" (2025)

Выход картины сопровождался несколькими скандалами, первый из которых случился в 2021 году — тогда стало известно, что главную героиню сыграет латиноамериканка Рэйчел Зеглер. Многие были возмущены отходом от канона — пользователи соцсетей напоминали, что в оригинальной сказке героиня имеет кожу "белую, как снег", а у Зеглер она смуглая. Спустя время актриса вызвала шквал негатива тем, что раскритиковала культовый мультфильм Disney "Белоснежка и семь гномов" 1937 года. Она назвала его "устаревшим", принца обвинила в том, что он преследовал героиню, и заявила, что в ремейке героиня будет мечтать не о любви, а о том, чтобы стать лидером.

Рэйчел Зеглер © Mike Coppola/ MG24/ Getty Images for The Met Museum/ Vogue

Многие решили, что создатели фильма ничего не оставят от первоисточника, поэтому репутация фильма сильно пошатнулась еще до его выхода. Последней каплей стало то, что Зеглер влезла в политический скандал — после победы Дональда Трампа опубликовала у себя в соцсетях заявление против него и его сторонников. В итоге Universal Pictures отменили большую премьеру "Белоснежки" — не было даже красной дорожки, а в прокате картина не окупилась: собрала $205 млн при бюджете $250 млн. Впрочем, обвинять только Рэйчел Зеглер в провале не стоит — почти все критики сочли картину скучной и безвкусной, а заигрывание сценаристов с современной повесткой слишком нелепым.

"Одни из нас" (2023)

Новость о том, что HBO готовит сериал по культовой видеоигре The Last of Us, геймеры восприняли с восторгом. А вот то, что роль Элли сыграет Бэлла Рамзи, многих поклонников игры сильно расстроило: они возмущались тем, что актриса не похожа на цифровую версию персонажа. Блоги и социальные сети заполнились комментариями о том, какой в сериале ужасный кастинг, а сама актриса подверглась травле. Рамзи получила столько грубых сообщений по поводу своей внешности, что в итоге удалилась из соцсетей.

Бэлла Рамзи © Brendon Thorne/ Getty Images

Создатели сериала Крейг Мазин и Нил Дракманн защищали свой выбор: они напоминали, что исполнителей подбирают, ориентируясь на их актерские способности, а не только на портретное сходство с персонажами. Более того, они просили Рамзи не играть в The Last of Us до окончания съемок, чтобы избежать излишнего копирования оригинальной героини. Сама актриса ответила хейтерам так: "Вам не обязательно его [сериал] смотреть. Если он вам так не нравится, есть игра. Вы можете просто пройти ее еще раз. Если же хотите посмотреть наше шоу, надеюсь, вам понравится".

Впрочем, "Одни из нас" — редкий случай, когда мискаст не повредил результатам. На Rotten Tomatoes сериал получил 94% одобрения, проект продлили на второй сезон, который вышел весной 2025 года. Франшизу посмотрели 90 млн зрителей, и сегодня идет работа над третьим сезоном — его премьера запланирована на 2027 год.

"Русалочка" (2023)

Громкий скандал разгорелся в 2019 году после того, как на роль Ариэль в киноадаптации диснеевской "Русалочки" утвердили афроамериканку Холли Бэйли. Многие пользователи соцсетей сочли, что это "чрезмерная толерантность", а особо недовольные кастингом даже вывели в топы хештег #NotMyAriel ("не моя Ариэль") с требованием заменить актрису.

Холли Бэйли © Lia Toby/ Getty Images

В поддержку Бэйли тогда выступил телеканал Freeform: "Русалочка живет в подводном королевстве в международных водах и может плавать, где захочет <...> Но предположим, что Ариэль тоже датчанка. Датские русалки могут быть черными, потому что датчане тоже могут быть черными" (автор оригинальной сказки — датчанин Ханс Кристиан Андерсен — прим. ТАСС). Сама Бэйли откровенно говорила о расизме, с которым она столкнулась: "Как черный человек, ты просто это ожидаешь, и это уже не особо удивляет". Несмотря на возникший конфликт, фильм окупился в прокате (собрал почти $570 млн при бюджете в $355 млн). Многие критики поддержали Холли Бэйли и похвалили ее игру.

"Боги Египта" (2016)

Фильм, по сути, провалился еще до выхода в прокат: основная проблема вновь была связана с цветом кожи. В картине о древнеегипетских богах практически все главные роли сыграли белые актеры европейского происхождения — шотландец Джерард Батлер, австралийцы Брентон Туэйтс и Джеффри Раш, датчанин Николай Костер-Вальдау и другие. Съемочную группу линчевали в интернете за вайтвошинг — "отбеливание" темнокожих персонажей.

Джерард Батлер © Gilbert Flores/ Variety via Getty Images

Режиссер Алекс Пройас и киностудия были вынуждены принести официальные извинения за расизм при кастинге, но картина все равно была обречена. После премьеры раскритиковали и упрощение египетской мифологии ради массовой аудитории, и спецэффекты, и игру актеров. Каким-то чудом продюсеры отбили бюджет в прокате (потратили $140 млн, собрали $150 млн), но картина получила несколько номинаций на "Золотую малину" и лишь 15% одобрения на Rotten Tomatoes.

"Женщина-кошка" (2004)

В начале 2000-х Холли Берри стала одной из самых ярких голливудских актрис: критики хвалили ее в рецензиях, награды буквально сыпались — "Золотой глобус", "Эмми", "Серебряный медведь" Берлинале и даже "Оскар" за лучшую женскую роль (в фильме "Бал монстров"). Когда режиссер Питоф утвердил ее на главную роль в боевике "Женщина-кошка", он, скорее всего, и предположить не мог, что картина потерпит фиаско: при бюджете в $100 млн она собрала в мировом прокате лишь $82 млн.

Холли Берри © AP Photo/ Stefano Paltera

Причин для провала было много: начиная от концепции (фильм планировался как спин-офф "Бэтмена", но в итоге супергерой никак не фигурировал, и связь с франшизой исчезла) до слабого сценария, который менялся прямо во время съемок. Однако больше всех досталось Холли Берри: критикам и зрителям она показалась неубедительной в образе Женщины-кошки, им не понравился ее костюм, характер и слишком буквальное подражание кошкам. Особенно на фоне Мишель Пфайффер, которая сыграла эту героиню в 1992-м в фильме "Бэтмен возвращается" и казалась идеальным воплощением персонажа. Холли Берри получила антипремию "Золотая малина" как худшая актриса и долго не могла оправиться: "Я ненавидела, что все это на меня свалили, и по сей день это моя неудача. <...> У людей есть свое мнение, и иногда оно громче других. Нужно просто продолжать двигаться". В 2024 году Холли Берри заявила, что хотела бы переснять "Женщину-кошку" сама.

"Бэтмен и Робин" (1997)

Режиссер Джоэл Шумахер создал один из самых провальных фильмов в истории супергеройского кино: хотя он и окупился в прокате, на агрегаторе Rotten Tomatoes критики оценили его лишь на 11% "свежести" из 100.

Кастинг казался в целом неудачным, но главной ошибкой стал выбор Арнольда Шварценеггера на роль противника Бэтмена, трагического антигероя Мистера Фриза — доктора и ученого, который пытался излечить свою жену от серьезной болезни и был вынужден носить криогенный костюм. "Слушая односложные реплики Шварценеггера, я понял, что с фильмом происходит что-то забавное: он неудержимо приближается к тону телешоу 1960-х", — писал знаменитый критик Роджер Эберт. Шварценеггер выглядел неубедительно в роли, которая требовала холодности и отчаяния. Нелепости добавляли и прописанные в сценарии шутки, которые Арнольду не удалось обыграть изящно. При этом за роль Фриза Шварценеггер получил целых $25 млн (примерно по миллиону долларов за минуту экранного времени).

Арнольд Шварценеггер и Джордж Клуни © THIERRY ORBAN/ Sygma via Getty Images

Не оценили и Джорджа Клуни в роли Бэтмена — критики называли его игру пресной, а сам актер показался им потерянным. "Я снялся в одном фильме о супергероях и так облажался, что меня даже близко не подпускают к подобным проектам", — иронизировал спустя годы Клуни. На "Золотую малину" после премьеры номинировали и его, и Шварценеггера, и Шумахера, и многих других, причастных к ленте.

Фильмы про Бэтмена выходили регулярно в 1990-х годах. "Бэтмен и Робин" был четвертым и последним в этой серии — после его провала франшизу заморозили. Киносага возродилась только в 2005 году с выходом картины "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана.

Дарья Шаталова