В Музее Победы откроется выставка "По зову сердца"

Экспонаты представят образовательные организации Москвы, Калужской области и Чувашской Республики

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Выставка "По зову сердца" откроется 25 ноября в Музее Победы, экспозиция расскажет о людях, добровольно ушедших на фронт и вставших на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Главными героями новой экспозиции, созданной школами - партнерами Музея Победы, станут люди, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Среди них были, в том числе, вчерашние школьники. Юноши и девушки часто сознательно прибавляли себе возраст, чтобы отправиться на фронт. Эта выставка расскажет о событиях 1941-1945 годов через личные истории людей, ушедших на войну по зову сердца", - отметила директор Детского центра Музея Победы, почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко.

Экспонаты представят образовательные организации Москвы, Калужской области и Чувашской Республики. Так, посетители Музея Победы увидят документы и рисунки выпускника московской школы №188 Владимира Маркова. Он ушел добровольцем на фронт в 16 лет в октябре 1941 года и погиб в Калининской (ныне Тверской) области в марте 1942 года. Среди уникальных экспонатов - ученический билет 1941 года, паспорт, справка о мобилизации, письмо с фронта, извещение о гибели Маркова.

"Стремясь встать на защиту Родины, жители нашей страны не только добровольно записывались регулярные части Красной Армии, но и вступали в партизанские отряды. Гостям представят комплекс предметов, связанный с радистами-партизанами - радиостанцию "Белка" и ключ для передачи сообщений, фотографии, личные вещи и документы участников партизанского движения 1943-1945 годов", - уточнили в пресс-службе.

Отдельный раздел выставки посвящен боевому пути фронтовика, уроженца Калужской области Владимира Фролова. В 1941 году он принимал участие в обороне Москвы, в 1944 году - в освобождении Беларуси, дошел до Берлина, был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина", "За оборону Москвы" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Эти награды, а также компас, принадлежавший Владимиру Фролову, увидят гости Музея Победы. Жена фронтовика, которую он встретил, уже после войны, тоже внесла свой вклад в Победу, Анна Фролова (Костикова) была труженицей тыла. Временная экспозиция расскажет об их удивительной истории любви.

Выставка подготовлена участниками программы "Школьный музей Победы": школой №1501 г. Москвы, школой №13 г. Калуги и школой №9 г. Канаш Чувашской Республики. Выставка будет работать до 12 декабря.

