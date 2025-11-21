Под Псковом представят редкие фотографии несохранившихся видов древнего поселка Изборск

Выставка художника Павла Мельникова "Хранитель времени" откроется в музее-заповеднике "Изборск" 28 ноября

ПСКОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники государственного музея-заповедника "Изборск" создали выставку редких черно-белых фотографий прошлого века, на которых представлены не сохранившиеся до наших дней окрестности исторического поселка Изборск. Фотоснимки были сделаны коренным изборянином, ветераном Великой Отечественной войны, художником Павлом Мельниковым, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Впервые Изборск упомянут в летописи под 862 годом в связи с призванием варягов. Изборск достался Трувору (младшему брату Рюрика), который княжил здесь два года. По преданию, Изборск был основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя в честь Избора, сына Словена. Близ Изборска расположено Труворово (Старое Изборское) городище - археологический памятник VII-XVIII веков.

"Выставка уникальных фотографий изборского художника Павла Мельникова "Хранитель времени" откроется в музее-заповеднике "Изборск" 28 ноября. Уникальность этих фотодокументов заключается прежде всего в том, что они сохранили для нас облик Изборской земли, каким он был в середине прошлого века. Например, на снимках можно увидеть восточный склон горы Жеравьей без привычной нам сегодня растительности; Изборскую крепость на фоне весеннего наводнения - разлива реки Смолки, после мелиоративных работ 1960-х годов превратившейся в мелководный ручей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на выставке можно также увидеть Никольские ворота крепости до реставрационных работ 1970-х годов, остатки фундамента Пожарного депо Изборска. "Обо всех этих не сохранившихся до наших дней реалиях исторического Изборска мы знаем исключительно благодаря черно-белым фотографиям Павла Мельникова. Всего в фондах государственного музея-заповедника "Изборск" хранится 44 фотографии Павла Мельникова. На выставке "Хранитель времени" будут представлены 22 из них - виды Изборска и окрестностей", - говорится в сообщении.