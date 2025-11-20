В Ингушетии определили победителей международного кинофестиваля "Золотая башня"

В фестивале принимали участие более 200 кинокартин

МАГАС, 20 ноября. /ТАСС/. Победителей XI международного кинофестиваля "Золотая башня" определили в Ингушетии в более чем в 20 номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Ингушетии завершился XI международный кинофестиваль "Золотая башня". Специальный приз главы Ингушетии получил фильм "Группа крови" режиссера Максима Бриуса, лучшим игровым фильмом признали "Жига. На полной скорости" режиссера Наталии Ахметовой - Калёновой, а лучшим ингушский фильмом стал "Мехка-Кхел" режиссера Элины Целоевой. Всего были отмечены картины более чем в 20 номинациях", - отметили в пресс-службе.

Кинофестиваль в этом году был посвящен юбилею победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Показы проходили в регионе на протяжении почти недели на различных площадках. В фестивале принимали участие более 200 картин, в том числе режиссеров из Нигерии, Кубы, Аргентины, Бразилии, Ирана, Китая и Индии.

"Золотая башня" - это место, где встречаются ингушские традиции и современное кино, где молодые режиссеры получают импульс для творчества, а мастера кино открывают для себя новую аудиторию. Хочу, чтобы фестиваль продолжал расти и привлекал все больше талантливых людей со всей страны и из-за рубежа", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, который принимал участие в церемонии закрытия фестиваля.

Он отдельно отметил фильм "Группа крови", назвав его эмоциональной и важной для молодежи работой. Также Калиматов вручил почетным гостям кинофестиваля юбилейные медали "100 лет образования Республики Ингушетия".

XI Международный кинофестиваль "Золотая Башня" организован при поддержке Министерства культуры и туризма Ингушетии и Союза кинематографистов РФ. Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года - авторами идеи его проведения являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.