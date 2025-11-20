В Театре на Страстном состоялся вечер памяти народного артиста РФ Юрия Соломина

Актер ушел из жизни 11 ноября 2024 года в возрасте 88 лет

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вечер-посвящение народному артисту РФ Юрию Соломину "Берег его жизни" состоялся на сцене Театра на Страстном, передает корреспондент ТАСС. Гостям показали фрагменты из художественных и документальных фильмов с участием Соломина, музыкальные номера, связанные с его творчеством, а также представили выступления актеров и режиссеров, работавших с артистом.

"На судьбу Юрия Соломина выпало несколько самых разных эпох жизни нашей страны. Он сумел пройти свой путь достойно, не изменяя тем нравственным ориентирам, которые закладывались в семье, оттачивались в театральном училище и проверялись на сцене и съемочной площадке", - отметил в своем обращении председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Почтить память актера на сцену вышел российский народный артист РФ режиссер Владимир Фокин. Он назвал Соломина актером "поразительной гибкости и бритвенного чувства правды". "Мы с ним говорили на одном языке, и весь репетиционный процесс был для меня, как для режиссера, сплошным наслаждением. Малейший нюанс, любая новая краска или штрих - он все это схватывал и воспроизводил из дубля в дубль. Это тоже результат школы, которая за ним стоит. Это тот случай, когда человек и артист практически представляют собой одно целое. Все его персонажи полностью перемещаются в его собственную душу, потому что они из нее проросли и родились. Это был благородный человек во всех отношениях: как профессионал, так и в жизни, а также как педагог", - поделился он с собравшимися воспоминаниями о совместной работе.

В свою очередь заслуженный артист РФ Леонид Серебренников отметил, что каждая встреча с Соломиным дорога его сердцу до сих пор. "Это были встречи с выдающимся актером, и я запоминал каждое его слово. Я просто стоял и слушал его, пораженный тем, что имею возможность общаться с такой легендой. Я рад и благодарен своей профессии за то, что мне посчастливилось встречаться и учиться у таких людей", - добавил он.

В заключение вечера Серебренников исполнил "Прощальную песню" из кинофильма "Обыкновенное чудо", в создании которого он принимал участие вместе с Соломиным. Памятный вечер также посетили народные артисты России Василий Бочкарев, Виктор Низовой, Людмила Полякова, Эммануил Виторган, Александр Голобородько, заслуженный артист России Александр Павлов, актер театра и кино Илья Носков, режиссеры - лауреат международных конкурсов Максим Катырев, Дмитрий Барщевский, артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого и другие.

Мероприятие было организовано Союзом кинематографистов России, Гильдией актеров Союза кинематографистов России, Союзом театральных деятелей России при поддержке Минкультуры России и Театра на Страстном.

Об артисте

Соломин ушел из жизни 11 ноября 2024 года в возрасте 88 лет. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.