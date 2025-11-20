В Большом театре отметили 100-летие Майи Плисецкой

Зрителям представили хореографические миниатюры и фрагменты балетов, в которых блистала балерина

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Гала-концерт памяти выдающейся балерины Майи Плисецкой и спутника ее жизни композитора Родиона Щедрина состоялся в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России, передает корреспондент ТАСС. В исполнении звезд балета зрителям представили хореографические миниатюры и фрагменты балетов, в которых блистала одна из величайших балерин XX века.

"20 ноября, в день столетия со дня рождения Майи Плисецкой, масштабным гала-концертом Большой театр отдает дань памяти великой балерине и спутнику ее жизни, выдающемуся композитору, автору музыки многих ее балетов Родиону Щедрину, всего два с половиной месяца не дожившего до этой даты и этого концерта, в обсуждении программы которого лично принимал участие. Гала станет мощным начальным "аккордом" грандиозного фестиваля "Майя и Родион", который проведут в Москве и Санкт-Петербурге Большой и Мариинский театры", - отметили в пресс-службе Большого театра.

Народный артист СССР Борис Акимов, которому посчастливилось стать партнером Плисецкой и другом ее семьи, перед началом концерта отметил, что встречал много талантливых балерин, но Плисецкая отличалась от всех своей яркой индивидуальностью. "Я видел ее во всех партиях и во всех ролях. Она была балериной мощного драматического склада, с сильными внутренними эмоциями и страстями. Мы не забудем ее многие роли, особенно те, которые были поставлены уже во второй половине ее профессионального пути. В их числе - "Анна Каренина", "Дама с собачкой", "Чайка". Эти замечательные спектакли как бы продлевали ее творческую жизнь и на сцене театра, и вообще в искусстве танца. И, конечно, здесь большая роль отведена Родиону Константиновичу Щедрину. Замечательно, что он был рядом с ней и всегда поддерживал ее мысли, поиски, а она всегда искала", - поделился Акимов.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев в беседе с журналистами отметил, что Плисецкая в сердцах миллионов людей остается жива, а это "участь немногих, даже знаменитых людей". По его словам, ее бессмертный образ "покорял, покоряет и будет покорять миллионы сердец".

В вечере приняли участие Светлана Захарова, Диана Вишнева, Алена Ковалева, Елизавета Кокорева, Элеонора Севенард, Ева Сергеенкова, Юлия Степанова, Патрик де Бана, Артемий Беляков, Денис Родькин, Дмитрий Смилевски, Денис Савин, Илзе Лиепа, Евгений Миронов, а также учащиеся Московской государственной академии хореографии. За дирижерским пультом Симфонического оркестра Большого театра - Валерий Гергиев. Режиссеры-постановщики концерта - Махар Вазиев, Андрис Лиепа.