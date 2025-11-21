В Москве пройдет фестиваль к 150-летию Союза театральных деятелей России

В программу планируется включить спектакли в разных жанрах - от балета до мюзикла, а также мастер-классы, выставки и творческие встречи

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между Союзом театральных деятелей РФ, Министерством культуры РФ и правительством Москвы. В рамках него пройдет Всероссийский марафон-фестиваль театров "Россия - театр - общество", сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Постановки нового проекта представят в рамках Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар". Этим летом он привлек больше 1,5 миллиона зрителей и стал самым продолжительным в мире", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что марафон-фестиваль объединит ведущие коллективы страны, молодежные и студенческие труппы. В программу планируется включить спектакли в разных жанрах - от балета до мюзикла, а также мастер-классы, выставки и творческие встречи.

"Соглашение показывает наш общий курс на сохранение и приумножение театральных традиций. Это наше обязательство - поддерживать творческий поиск, воспитывать новые таланты и утверждать роль театра как одной из главных духовных опор российского общества", - приводятся в сообщении слова председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. Он добавил, что событие организуют в честь 150-летия Союза.

Замминистра культуры РФ Сергей Першин отметил, что Россия - одна из немногих стран, обладающих собственными художественными школами со своей философией, эстетикой и методами. В театре таким "золотым стандартом" стала система Станиславского. "Это по праву наша национальная гордость, поэтому 150-летие Союза театральных деятелей Российской Федерации мы планируем отметить масштабно: по всей стране пройдет более тысячи мероприятий и проектов. Всероссийский марафон-фестиваль театров "Россия - театр - общество" является частью этого большого плана", - цитирует его пресс-служба.