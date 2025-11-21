Композитор Николя Челоро рассказал о популярности русских классиков на Западе

По словам французского пианиста, люди "как слушали, так и будут слушать Чайковского на компакт-дисках"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Русская культура не становится менее популярной на Западе, несмотря на настойчивые попытки ограничить ее распространение и влияние. Об этом в интервью ТАСС рассказал французский композитор и пианист Николя Челоро, который в настоящее время живет в России и регулярно дает концерты. Даже притом, что сейчас во многих западных странах трудно услышать произведения русских композиторов в концертных залах и театрах, русская классика не исчезла из домашних фонотек.

"Люди остаются такими же, какими и были. Они как слушали, так и будут слушать Чайковского на компакт-дисках <...>, а те, кто приезжает в Россию, с удовольствием любуются иконами. Поэтому, несмотря на многочисленные попытки заставить людей отказаться от русской культуры, это, к счастью, мало что меняет".

Получивший известность во Франции и многих странах Европы Челоро вот уже несколько лет живет и работает в России. Оказавшись здесь на гастролях во время пандемии в 2020 году, он задержался из-за ограничений, а потом решил остаться, поселившись во Владимирской области. При этом он выступает не только в России, но, как и прежде, дает концерты во многих странах мира. Однако русскую публику ценит особо. По мнению композитора, она заметно отличается от публики, например, в его родной Франции.

"Французский слушатель несколько отстранен. Он больше склонен мыслить абстрактно, он более рационален. Поэтому французская публика больше ориентирована на литературу или театр. А вот к музыке, я бы сказал, гораздо более восприимчива русская публика".

Сейчас Челоро выступает с новым проектом "Колокола Суздаля", над которым он работал вместе с женой. Это музыкальные композиции, которые пианист исполняет на фоне изображений с видами Суздаля и окрестностей.