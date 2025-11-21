Forbes: умер актер из фильма "Кодекс Готти" Спенсер Лофранко

Ему было 33 года

Спенсер Лофранко © Rob Kim/ Getty Images for Tribeca Film Festival

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Канадский актер Спенсер Лофранко, известный по фильму "Кодекс Готти" (Gotti), умер в возрасте 33 лет. Об этом 20 ноября сообщил журнал Forbes со ссылкой на его брата Сантино.

Лофранко умер 18 ноября в Канаде. Причина его смерти не установлена, полиция проводит расследование.

Актер родился 18 октября 1992 года в Торонто (канадская провинция Онтарио). В 2013 году он дебютировал в романтической комедии "Миддлтон". Годом позже на экран вышли еще два фильма с участием Лофранко "Джеймси" и "Несломленный". Последней и самой популярной его ролью стал Джон Готти младший в картине "Кодекс Готти" 2018 года, где Лофранко сыграл с американским актером Джоном Траволтой.