В Музее музыки к Новому году откроются интерактивные программы и мастер-классы для детей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки подготовил к зимним праздникам масштабную программу, в нее входят интерактивные занятия, концерты, спектакли и мастер-классы для детей, которые пройдут с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Как отметил генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов, учреждение готовит эксклюзивные программы ко всем главным праздникам и стремится создать для гостей атмосферу волшебства. "В канун Нового года мы начинаем заряжать посетителей праздничным настроением и погружаем в мир музыки и волшебства не только детей, но и взрослых", - подчеркнул он.

К праздничному сезону откроется новая выставка в Музее С. С. Прокофьева - "Пуанты для Золушки", посвященная 80-летию премьеры одноименного балета Сергея Прокофьева. Экспозиция представит эскизы декораций и костюмов, архивные материалы и сценические атрибуты, среди которых пуанты знаменитых исполнительниц партии Золушки. По словам авторов выставки, зрители увидят, как менялся визуальный образ героини, сохраняя связь с русской сказочной традицией.

Юных посетителей ждут интерактивные программы. Среди них - "Музыкальный заповедник Деда Мороза", где участникам предстоит раскрывать тайны замороженного царства и создавать новогодние игрушки, программа "Ничего на свете лучше нету!", посвященная истории создания мультфильма "Бременские музыканты", музыкальное путешествие "Декабрь, январь и февраль", в котором дети познакомятся с народными инструментами и смогут выступить в составе импровизированного оркестра.

Новогодний цикл концертов откроет программа "Новогодние Бременские музыканты" с участием певца Леонида Серебренникова. Гостей также ждут органный концерт "Серьезная и несерьезная музыка" и музыкальная встреча с произведениями Вивальди и Пьяццоллы - "Путешествие по "Временам года". В конце декабря зрители смогут увидеть музыкальную сказку с песочной анимацией "Щелкунчик и Мышиный король", где, как отмечают организаторы, "юные слушатели сами станут участниками новогоднего поединка".

К празднику подготовлены и специальные программы в Музее П. И. Чайковского. Здесь состоятся интерактивы "Кошки против собак" и "В поисках Щелкунчика", музыкальная сказка "Сказка о Щелкунчике" и концерты, посвященные творчеству Андрея Петрова и традициям рождественского джаза. В Музее-квартире Н. С. Голованова и Музее-квартире А. Б. Гольденвейзера пройдут новогодние спектакли, концерты, викторины, а также святочный бал с мастер-классом по историческим танцам.

В пресс-службе Музея подчеркивают, что программы рассчитаны на слушателей любого возраста и призваны объединить семейный досуг. "Мы стремимся к тому, чтобы каждый гость, ребенок или взрослый, смог почувствовать атмосферу праздника и унести с собой частичку новогоднего настроения", - отмечают в музее.

