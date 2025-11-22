На фестивале "Киновече" показали фильм "Фотомгновения ТАСС. В кадре и за кадром"

Ленту представила заместитель руководителя управления общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС Екатерина Титова

Редакция сайта ТАСС

ТОРЖОК /Тверская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма "Фотомгновения ТАСС. В кадре и за кадром", который знакомит с малоизвестными фактами работы информационного агентства, состоялся в рамках XIX Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече" в Тверской области.

Представила ленту заместитель руководителя управления общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС Екатерина Титова. "Фильм был создан в 2024 году к 120-летию агентства. Он знакомит с малоизвестными фактами работы ТАСС, чьи корреспонденты были в центре знаковых событий истории России и мира. Десятки архивных кадров с начала ХХ века и современные снимки, документальная кинохроника, рассказы действующих журналистов и ветеранов показывают работу всего агентства в разные исторические периоды и его уникального подразделения - Фотохроники ТАСС, которая 1 февраля 2026 года отметит вековой юбилей", - рассказала Титова.

Зрители смогли познакомиться с творчеством выдающихся фотожурналистов, которые работали в ТАСС в разные десятилетия, узнать, как и при каких обстоятельствах были сделаны известные снимки, увидеть фотокамеры, с помощью которых были сняты кадры, ставшие символами времени. Особое внимание в ленте уделено работе фотокорреспондентов ТАСС в годы Великой Отечественной войны.

В съемках фильма приняли участие руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян, действующие фотокорреспонденты ТАСС Александр Рюмин, Сергей Савостьянов, Вячеслав Прокофьев и Михаил Терещенко, ветераны агентства Роман Денисов, Игорь Зотин, Борис Кавашкин, Николай Малышев, Сергей Мамонтов, Валерий Христофоров, а также Алексей Мусаэльян, сын специального фотокорреспондента ТАСС Владимира Мусаэльяна. Автором сценария выступил Андрей Бобылев, режиссером-постановщиком - Александр Сидоров, продюсером - Андрей Смазнов.

Фестиваль проходит в течение трех дней - с 21 по 23 ноября, в конкурсную программу вошли шесть полнометражных картин. В 2025 году география мероприятия, помимо Твери, охватит также города Калязин, Кимры, Конаково, Торжок и села Тургиново и Завидово. Фестиваль проходит при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.