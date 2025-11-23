В "Архангельском" открылся фестиваль хорового искусства

В рамках проекта состоится пять концертов в пространстве Колоннады

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Фестиваль хорового искусства "От старины до современности" открылся в музее-заповеднике "Архангельское", в рамках проекта состоится пять концертов в пространстве Колоннады, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотим показать историю этого удивительного искусства и дать возможность услышать всю его палитру - от русской классики до музыкального наследия Возрождения и редких форм хоровой музыки. Именно поэтому фестиваль носит название "От старины до современности", - сказал на открытии генеральный директор музея-заповедника Вадим Задорожный.

Фестиваль стартовал концертом Московского Синодального хора с программой "Девушка пела в церковном хоре", в которую вошли произведения Чайковского, Чеснокова, Свиридова, а также современные композиции протоиерея Николая Ведерникова и Николая Котельникова. В день открытия также выступил Московский хоровой ансамбль духовной музыки "Благовест", дополнивший программу творчеством композитора Антона Вискова.

Две субботние программы 29 ноября будут посвящены католической музыкальной традиции. Хоровой театр Бориса Певзнера представит гала-концерт "Вива Италия" с итальянскими хитами и раритетами XVI-XX веков, а ансамбль "Интрада" исполнит программу "Музыка соборов", включающую произведения Джованни Пьерлуиджи да Палестрины и Томаса Луиса де Виктории.

Фестиваль завершится 30 ноября программой Московского Синодального хора "Преданья старины глубокой", в которой знаменный распев будет сочетаться с сочинениями крепостных композиторов XVII-XVIII веков.

ТАСС - генеральный информационный партнер музея-заповедника "Архангельское".