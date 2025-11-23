В Твери завершился фестиваль исторических фильмов "Киновече"

Фестивальные работы посмотрели около 9 тыс. человек

ТВЕРЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" завершился в Твери, фестивальные работы посмотрели около 9 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС.

"Фильмы, как уже было сказано, разные, разные постановочные сложности. И критерия единого к ним подобрать было трудно. Здесь мы выделяли актуальность, оригинальность визуального решения, проникновенность актерской игры. Мы не увидели таких расфуфыренных боевиков исторических, которые обласканы прокатом и сделаны по какому-то серьезному лекалу. А увидели фильмы, которые наоборот, для нас имеют важность, не для прокатчиков", - сказал председатель жюри, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Золотухин.

Показы игровых и документальных фильмов проходили на шести площадках Твери и восьми площадках Тверской области: в городах Бежецк, Калязин, Кимры, Торжок, Конаково и Торопец, в селах Завидово и Тургиново.

Специальный приз Российского военно-исторического общества получил фильм Ивана Харатьяна "Карузо", приз зрительских симпатий вручили режиссеру документального фильма "Путь" об освоении Арктики Светлане Музыченко.

Приз "Легенда отечественного кино" получила народная артистка РФ, лауреат государственной премии РСФСР Наталья Егорова. Приз за лучший сценарий достался фильму "Красный шелк". "Мы однозначно все проголосовали за "Красный шелк". Фильм очень зрительный, и, я думаю, он имеет большой зрительский успех. Я желаю ему успеха и хочу, чтобы эта работа была продолжена в кинематографе", - сказал на церемонии вручения награды сообщил председатель Попечительского совета кинофестиваля, писатель, драматург Александр Звягинцев.

Приз "За вклад в отечественный кинематограф" получил актер, режиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков. Гран-при XIХ Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече" получил фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки".

О фестивале

Фестиваль проходил в течение трех дней при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив.

Президент и вдохновитель "Киновече" - режиссер, сценарист, продюсер, народная артистка РФ, кавалер орденов Почета и Дружбы Светлана Дружинина. ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.