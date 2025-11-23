Мариинка покажет премьеру оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок"

Дирижировать премьерой будет музыкальный руководитель спектакля Валерий Гергиев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Последняя опера Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок" будет представлена в новой постановке в Концертном зале Мариинского театра. Дирижировать премьерой будет музыкальный руководитель спектакля Валерий Гергиев.

"Эта памфлетная, сатирическая история дает много пищи для интеллектуального постижения. Но у нас была задача сделать детский проект, привлечь семейную аудиторию, поэтому для нас это в первую очередь сказка. Мы хотим максимально сохранить энергию детской игры, не умаляя всех смыслов, заложенных Пушкиным и Римским-Корсаковым", - рассказала журналистам режиссер Анна Шишкина.

Для постановки был выбран Концертный зал, который утвердил себя в статусе не только акустически совершенной, но еще и уникальной игровой площадки.

Художник по декорациям Варвара Плетнева отметила, что сама планировка сцены натолкнула ее на идею представить Додоново царство как маленькую шкатулку - своего рода камерный мир. "Концертный зал обладает впечатляющей высотой, которую мы заполнили звездами, огромными люстрами, драпировками. В нашем спектакле это пространство зла, надвигающегося на маленький кукольный городок внизу. Мы постарались воплотить на сцене волшебное, удивительное действие, от которого юный зритель придет в восторг", - уверена Плетнева.

Для выступлений в премьерных спектаклях подготовлено пять-шесть солистов на все главные партии.

"Золотой петушок" (1907) стал последней русской оперой классического периода. Еще до петербургской премьеры "Петушок" в 1914 году побывал в Париже. На сцене Гранд-опера силами труппы Русских сезонов Сергея Дягилева была представлена оперно-балетная версия этого сочинения. Премьера оперы на сцене Мариинского прошла 14 февраля 1919 года. Следующие постановки после большой паузы были осуществлены здесь в 2003 и 2014 годах.