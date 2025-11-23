РНБ откроет выставку "Искусство издавать" к 200-летию Маврикия Вольфа

Экспозиция будет работать до 25 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет выставку "Искусство издавать", посвященную 200-летию со дня рождения книгоиздателя и книготорговца Маврикия Вольфа (1825-1883). Юбилейная экспозиция будет работать в Главном здании книжной сокровищницы до 25 декабря, сообщили в пресс-службе.

"В фондах библиотеки хранится свыше 4 тысяч книг и журналов, изданных Вольфом. Книголюб, просветитель и энциклопедист, он создал крупнейшее издательство с собственной типографией, руководствуясь правилом "Нужно знать, не только что издавать, но и для кого издавать". Благодаря таланту угадывать вкусы читателей, книги, выпущенные им, пользовались огромной популярностью", - рассказали в пресс-службе. Издательство Вольфа выпускало сочинения отечественных и зарубежных писателей, научно-популярные труды и духовно-нравственные произведения, учебники и различные руководства.

Среди экспонатов - книги из серий "Библиотека знаменитых писателей", "Золотая библиотека", "Нравственные романы для юношества", "Наша библиотека", а также собрания сочинений русских классиков, подарочные издания большого формата, иллюстрированные выдающимися мастерами книжной графики, книги для детей.

Особая достопримечательность выставки - одно из самых дорогих изданий в истории российского книгопечатания - "Живописная Россия" под редакцией Петра Семенова-Тян-Шанского, выходившее в 1881-1901 годах. Здесь же первая книга, выпущенная Вольфом на русском языке - "Общепонятная механика, примененная к сельскому хозяйству, промышленности и домоводству" (1854), которая быстро завоевала популярность, поскольку именно в это время в обществе вырос интерес к научно-популярной литературе. На выставке представлены и журналы, издававшиеся Товариществом Вольфа: "Новый мир", "Новь", "Заграничный вестник", "Картинные галереи Европы", "Задушевное слово", "Вокруг света", который выходит и поныне.

Выставка призвана отдать дань уважения издателю, деятельность которого способствовала развитию книжного дела и обогащению русской литературы.