Гильдия кинодраматургов: санкции помогли российскому кино

Заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский отметил, что у отечественных фильмов есть проблема с содержанием

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Введенные в отношении России санкции поспособствовали развитию российского кино, но есть проблема со смысловым содержанием. Такое мнение выразил ТАСС президент Гильдии кинодраматургов РФ, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский.

"Санкции повлияли в достаточной мере неплохо, потому что кино действительно развивается. Санкции нам очень сильно помогли, по-моему, во всех сферах, включая кинематограф. Но этого, боюсь, все-таки недостаточно, потому что с точки зрения экономической - это неплохо, но с точки зрения смыслов. В прокате идут в основном наши фильмы, они больше востребованы. Это дает возможность каким-то независимым картинам выходить. Якутское кино можно вспомнить, в Карачаево-Черкесии сняли один фильм, который совершенно неожиданно прокатался", - сказал Алешковский.

Ситуация оказала влияние на развитие регионального кино, отметил он. Для таких фильмов характерна проблема проката, которая, к примеру, в Якутии решается достаточно успешно, - местные фильмы окупаются даже дома. "Столичный бизнес как устроен. У государства берут миллионов 200, снимают кино, которое собирает в прокате 73 тыс. А якуты снимают, предположим, за шесть миллионов, а собирают в прокате 40. Вот где бизнес-модель", - сказал Алешковский, добавив, что кинематографу можно и нужно развиваться по такой региональной модели, но многое зависит от заинтересованности местных властей, принятия соответствующих законов, введения мер поддержки. Он подчеркнул, что это не требует "безумных затрат".

Кино должно быть о сегодняшнем дне

Уровень российского кино, по словам Алешковского, начал резко падать с 2000-го года, когда "пути кино и реальной жизни разошлись совсем критично". "До этого сценарное мастерство росло, набирался опыт в кинематографе, все это было достаточно интересно и полезно. Года с 2000-го это стало застоем. <...> Как раз по причине того, что утрачены навыки осмысления реальной жизни. Вспомните советское кино, классику Голливуда и вообще любой интересный кинематограф - он всегда был обращен к реальной жизни. Даже если вы посмотрите на героев современного кино: раньше они были кем угодно абсолютно, а сейчас маньяки, содержанки, коррупционеры - и обчелся. И это, в общем, достаточно ненормальная история", - сказал Алешковский журналистам во время пресс-подхода. Проблема в том, добавил он, что люди привыкают к такой подаче, к такому содержанию и начинают воспринимать это как норму. Он считает, эту ситуацию надо преломить.

Президент Гильдии кинодраматургов РФ отметил, что разрыв кинематографа с реальностью читается в любом жанре. Он добавил, что не важно, что это - фантастика, фэнтези, ретро, - кино должно быть о сегодняшнем дне.

"Одно из другого вытекает. Продюсеры очевидно не хотят рисковать: мы лучше снимем 127-ю сказку, 255-й сиквел, приквел и так далее. На Западе примерно та же проблема с прокатным кино, потому что оно выродилось уже, на мой взгляд, абсолютно. Только островки независимого кино небольшие остались", - сказал Алешковский, добавив касательно российского кино, что потребуется не менее десятилетия, чтобы выправить ситуацию. По его словам, искусство рассказывать историй необходимо изучать со школы, поскольку дети все гораздо лучше воспринимают и значительно более открыты.

В Хабаровске с 22 по 26 ноября проходят Дни Союза кинематографистов России. Мероприятие, в ходе которого запланированы круглые столы, кинопоказы, выставки. Оно организовано Союзом кинематографистов России при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.